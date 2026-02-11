«Ο Άρχοντας των Μυγών»: Ο δημιουργός του «Adolescence» επιστρέφει με νέα σειρά για τη βία ανηλίκων

Η πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Ουίλιαμ Γκόλντινγκ «Ο Άρχοντας των Μυγών», σε σενάριο του Τζακ Θορν – δημιουργού της επιτυχημένης σειράς «Adolescence» – έκανε πρεμιέρα στις 8 Φεβρουαρίου στο BBC. Η νέα παραγωγή αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και επιχειρεί μια σύγχρονη προσέγγιση του εμβληματικού έργου.

Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα αγοριών σχολικής ηλικίας που επιβιώνουν από αεροπορικό δυστύχημα και βρίσκονται σε ένα ακατοίκητο τροπικό νησί. Χωρίς την παρουσία ενηλίκων, προσπαθούν να οργανώσουν μια νέα κοινωνία. Ο Ραλφ εκλέγεται αρχηγός, με τον Πίγκι στο πλευρό του, ενώ ο Τζακ ηγείται της ομάδας των κυνηγών, με τις ισορροπίες να διαταράσσονται σταδιακά.

Το μυθιστόρημα του Γκόλντινγκ, που εκδόθηκε το 1954, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης λογοτεχνίας και έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο τρεις φορές.

Απαιτητικά γυρίσματα και ισχυρό μήνυμα

Η σειρά περιλαμβάνει έντονες σκηνές και ωμή απεικόνιση της σύγκρουσης, αναδεικνύοντας τη σταδιακή υιοθέτηση βίαιων πρακτικών. Παρά τις απαιτήσεις ενός καστ που αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανήλικους ηθοποιούς, η παραγωγή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ζητήματα εξουσίας, βίας και ενηλικίωσης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κυρίως στη Μαλαισία, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μαρκ Μάντεν και τη μουσική ο Κριστομπάλ Τάπια ντε Βέερ.

Η νέα τηλεοπτική εκδοχή μετατοπίζει την έμφαση από την αποικιοκρατική αλληγορία του πρωτότυπου έργου σε μια σύγχρονη προσέγγιση της ανδρικής ταυτότητας, της εξουσίας και της βίας.

Μετά το βραβευμένο «Adolescence», ο Τζακ Θορν επιστρέφει σε θεματικές που αγγίζουν την εφηβεία και τα όρια της κοινωνικής συνοχής, μέσα από ένα από τα πιο επιδραστικά λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα.

Τι λέει το κοινό

Θετικά είναι τα πρώτα σχόλια των τηλεθεατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για μια «σκοτεινή αλλά εντυπωσιακή» μεταφορά του κλασικού έργου.

Χρήστες που παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο μιλούν για «εκπληκτική φωτογραφία», «εξαιρετική σκηνοθεσία» και «συγκλονιστικές ερμηνείες», τονίζοντας μάλιστα ότι το επίπεδο υποκριτικής από ανήλικους ηθοποιούς είναι εντυπωσιακό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον νεαρό Ντέιβιντ ΜακΚένα, που υποδύεται τον Πίγκι, με αρκετούς να τον χαρακτηρίζουν «ανερχόμενο αστέρι».

BBC's Lord Of The Flies.



A wonderful series.

I’ve been in love with it since school when we read it in class. The 1963 Peter Brook adaptation was legendary. pic.twitter.com/owEnLkMD1A — Badger (@Bertrom) February 8, 2026

Άλλοι σχολιαστές σημειώνουν ότι, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις τους, η σειρά εξελίσσεται σε «μια μεγαλειώδη εμπειρία», κάνοντας λόγο για δυνατές ερμηνείες και άρτια κινηματογράφηση. Δεν λείπουν και εκείνοι που τη χαρακτηρίζουν «υπέροχη σειρά», συγκρίνοντάς τη με προηγούμενες κινηματογραφικές μεταφορές του έργο, όπως αυτή από τον Πίτερ Μπρουκ.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο BBC One στις 8 Φεβρουαρίου 2026, με τα επεισόδια να διατίθενται και μέσω BBC iPlayer. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε και από ποια πλατφόρμα θα προβληθεί στην Ελλάδα.

Reminder that the BBC Lord of The Flies adaptation is faithful to the book, which doesn’t mention the race of the children. There could be students from any of the former British colonies. It is also not set in a real world timeline, instead is set during a fictional nuclear war. pic.twitter.com/42UE2geA7S — JPtoys / Jurassic Jen UK ? (@jurassicjen_uk) February 8, 2026

