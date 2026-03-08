Στο φως τα μυστικά του ναού στο Σαμικό: Η πυρκαγιά και το «αρχείο» με τα χάλκινα ευρήματα

Η έρευνα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας και του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου αποκάλυψε ίχνη πυρκαγιάς, χάλκινα ελάσματα και ένα σπάνιο δισκοειδές ακρωτήριο



Ο αρχαιολογικός χώρος στο Κλειδί Σαμικού

Υπουργείου Πολιτισμού
Η ανασκαφική έρευνα, που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Birgitta Eder και της Δρ. Ερωφίλης-Ίριδας Κόλια, στο πλαίσιο του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος στο Κλειδί Σαμικού (2022–2026), απέδωσε σημαντικά νέα αποτελέσματα.

Ο ναός, μήκους 28 μ. και πλάτους 9,5 μ., που πιθανώς οικοδομήθηκε στο δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ., αποτελείται από δύο μεγάλες, ανεξάρτητες αίθουσες με κεντρική κιονοστοιχία κατά μήκος του άξονά τους. Οι φετινές εργασίες επικεντρώθηκαν στην ανασκαφή της βορειοδυτικής αίθουσας, όπου το προηγούμενο έτος είχε έρθει στο φως μεγάλη χάλκινη επιγραφή και ένα σχεδόν ακέραιο μαρμάρινο περιρραντήριο. Αφαιρέθηκε το παχύ στρώμα από κατεστραμμένα λακωνικά κεραμίδια της στέγης, αποκαλύπτοντας ίχνη της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το κτήριο. Στο δάπεδο της αίθουσας εντοπίστηκε πλήθος ευρημάτων, μεταξύ των οποίων μια συσσώρευση χάλκινων ελασμάτων που είχαν υποστεί σοβαρές φθορές από την επίδραση της φωτιάς κατά την καταστροφή του κτηρίου και τη δράση του νερού στο έδαφος.

8raysmata-diskoeidoys-akrwthrioy.jpg

Θραύσματα δισκοειδούς ακρωτηρίου

Υπουργείο Πολιτισμού

Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό με την επιγραφή που είχε έρθει στο φως το προηγούμενο έτος, ενισχύουν την υπόθεση περί αρχειακής χρήσης της αίθουσας αυτής. Σημαντική είναι και η ανεύρεση τριών θραυσμάτων δισκοειδούς ακρωτηρίου που επιτρέπουν την αποκατάσταση πήλινου δισκοειδούς ακρωτηρίου, διαμέτρου τουλάχιστον ενός μέτρου, διακοσμημένου με μελανό και ερυθρό χρώμα και επάλληλες ανάγλυφες ταινίες.

xalkino-katoptro-kata-xwran.jpg

Χάλκινο κάτοπτρο κατά χώραν

Υπουργείο Πολιτισμού

Η αρχαιολογική έρευνα υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Gerda Henkel και το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών.



