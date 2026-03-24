«Dark Side of the Moon»: Σαν σήμερα κυκλοφορεί το άλμπουμ-φαινόμενο των Pink Floyd

Σαν σήμερα, το 1973, οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το «The Dark Side of the Moon», ένα άλμπουμ που δεν καθόρισε απλώς μια εποχή, αλλά συνεχίζει μέχρι σήμερα να επηρεάζει τη μουσική και την ποπ κουλτούρα.

Μια μουσική εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα

Με θεματικές γύρω από τον χρόνο, το χρήμα, την πίεση και την ανθρώπινη ψυχολογία, το άλμπουμ ξεχώρισε για τον ενιαίο, σχεδόν κινηματογραφικό του χαρακτήρα. Κομμάτια όπως το «Time» και το «Money» παραμένουν μέχρι σήμερα εμβληματικά.

Από τα charts… στην αιωνιότητα

Το «The Dark Side of the Moon» έγραψε ιστορία, παραμένοντας για περισσότερες από 900 εβδομάδες στο Billboard, επίδοση που το καθιστά ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών.

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά, το «The Dark Side of the Moon» συνεχίζει να προσελκύει νέο κοινό, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Spotify.

Σε συνδυασμό με τις remastered εκδόσεις του, το άλμπουμ ξεπερνά συνολικά τα 3 δισεκατομμύρια streams, ενώ καταγράφει κατά μέσο όρο περίπου 1,4 εκατομμύρια ακροάσεις καθημερινά.

Τα πιο δημοφιλή κομμάτια παραμένουν το «Money», με περίπου 485 εκατομμύρια streams, και το Time, που ακολουθεί με περίπου 350 εκατομμύρια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του δίσκου.

Το εξώφυλλο που έγινε σύμβολο

Το χαρακτηριστικό εξώφυλλο με το πρίσμα, δημιουργία του στούντιο Hipgnosis, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εικαστικά σύμβολα της μουσικής ιστορίας.

Περισσότερο από ένας δίσκος, το «The Dark Side of the Moon» αποτελεί μέχρι σήμερα μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία που συνεχίζει να εμπνέει γενιές ακροατών.

