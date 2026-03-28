Σαββατοκύριακο με θέατρο του παραλόγου, βραβευμένες ταινίες και το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας

Ιδέες για έξοδο και όχι μόνο - από σκηνή και σινεμά μέχρι φεστιβάλ στην πόλη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το θέατρο παρουσιάζει δύο έργα του Ευγένιου Ιονέσκο, «Οι καρέκλες» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και «Η Φαλακρή Τραγουδίστρια» στο Θέατρο Φούρνος, με έμφαση στην ανθρώπινη επικοινωνία και την ταυτότητα.
  • Η ταινία «Δυστυχώς βρίζω» αφηγείται την ιστορία νεαρού με σύνδρομο Τουρέτ, ενώ το ντοκιμαντέρ «Όργουελ 2+2=5» εξετάζει τη σύγχρονη ψηφιακή παραπληροφόρηση μέσω της σκέψης του Τζορτζ Όργουελ.
  • Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων διοργανώνεται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο, συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και εκδηλώσεις που καλύπτουν σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.
  • Η Μαρία Παπαγεωργίου δίνει συναυλία στο Gazarte, παρουσιάζοντας νέο και παλιό υλικό με επιρροές από σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς.
  • Η σειρά «The Comeback» επιστρέφει το 2026, παρουσιάζοντας με σατιρικό χιούμορ την προσπάθεια μιας πρώην σταρ να επανέλθει στην τηλεοπτική βιομηχανία.
Snapshot powered by AI

Θέατρο

«Οι καρέκλες»

του Ευγένιου Ιονέσκο

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Κεντρική Σκηνή: Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ζει απομονωμένο σε έναν φάρο, περιμένοντας με αγωνία την άφιξη καλεσμένων. Ο άντρας επιδιώκει να μεταδώσει ένα σημαντικό μήνυμα ζωής και προσλαμβάνει έναν ομιλητή, ενώ ο χώρος γεμίζει διαρκώς με καρέκλες και περισσότερες καρέκλες...

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος σκηνοθετούν και πρωταγωνιστούν, φωτίζοντας με ευαισθησία την ανθρώπινη ανάγκη για επικοινωνία και την αγωνία να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα.

Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Διακοπαναγιώτου

Πρωταγωνιστούν:Μαρία Διακοπαναγιώτου, Πάνος Παπαδόπουλος, Νίκος Κωνσταντόπουλος

Εισιτήρια: more.com

«H Φαλακρή Τραγουδίστρια»

Του Ευγένιου Ιονέσκο

Θέατρο Φούρνος: Μαυρομιχάλη 168

Η ομάδα «Yin Theatre» παρουσιάζει τη «Φαλακρή τραγουδίστρια», σε σκηνοθεσία της Δέσποινα Ρεμεδιάκη, στο θέατρο «Φούρνος».

Στα προάστια του Λονδίνου, η επίσκεψη του ζευγαριού Μάρτιν στο σπίτι των Σμιθ μετατρέπεται σε ένα αλλόκοτο παιχνίδι ταυτοτήτων, όπου τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα διαλύονται.

Με χιούμορ και ανατροπές, το έργο εξερευνά την ανθρώπινη επικοινωνία, τη μοναξιά και την ανάγκη αποδοχής, μέσα από έναν κόσμο όπου οι ρόλοι αλλάζουν και η πραγματικότητα παραμένει ρευστή.

Σκηνοθεσία: Δέσποινα Ρεμεδιάκη

Παίζουν: Αποστόλης Γεωργίου Ζωναράς, Χρήστος Γεωργίου Ζωναράς, Νεφέλη Μπλαντζούκα, Κατερίνα Ρήγα Παπακωνσταντίνου, Μαρία Σπηλιώτη

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Δυστυχώς βρίζω»

του Κερκ Τζόουνς

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβιντσον, η ταινία «I Swear», που ξεχώρισε στα BAFTA Awards τον Φεβρουάριο, αφηγείται την πορεία ενός νεαρού που ζει με σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί ακούσιες κινήσεις και φωνητικά τικ.

Διαγνωσμένος από την ηλικία των 15 ετών, ο Ντέιβιντσον παλεύει με τις δυσκολίες της ζωής και, μέσα από τη δύναμη και την καλοσύνη των γύρω του, αναζητά τον δικό του δρόμο και σκοπό.

«Όργουελ 2+2=5»

του Ραούλ Πεκ

Μετά το αριστουργηματικό «Δεν Είμαι ο Νέγρος σου», ο Ραούλ Πεκ επιστρέφει με ένα ακόμη ντοκιμαντέρ, που συνδέει τη σκέψη του Τζορτζ Όργουελ – δημιουργού του «1984» και της «Φάρμας των Ζώων» – με τη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής χειραγώγησης και της παραπληροφόρησης.

Από το εμβληματικό «2+2=5» μέχρι τη διαστρέβλωση της αλήθειας, το έργο φωτίζει πώς οι μηχανισμοί ελέγχου και προπαγάνδας παραμένουν επίκαιροι, θέτοντας καίρια ερωτήματα για την πραγματικότητα και την ελευθερία σκέψης σήμερα.

Φεστιβάλ

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας

Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φιλοξενείται το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (AILF), με ελεύθερη είσοδο και πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων, δράσεων και masterclasses.

Για τρεις ημέρες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι και δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται γύρω από ζητήματα όπως η πολιτική, η ταυτότητα, η έμφυλη βία, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της λογοτεχνίας.

Ξεχωρίζουν οι παρουσίες σημαντικών συγγραφέων όπως ο Λάσλο Κρασναχορκάι, ο Πολ Λιντς, η Νικόλ Κράους και ο Κέβιν Μπάρι, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές γύρω από τη σύγχρονη πεζογραφία, την κοινωνία και τον ρόλο της λογοτεχνίας σήμερα.

Παράλληλα με τις συζητήσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε masterclasses, να συναντήσει συγγραφείς σε book signings και να παρακολουθήσει παράλληλες δράσεις, με όλες τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.

Μουσική

Μαρία Παπαγεωργίου «4 in Groop»

Gazarte - Ground Stage: Βουτάδων 32-34, Γκάζι

Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στη σκηνή του Gazarte για μία ακόμη συναυλία, - μία από τις λίγες που θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα αυτή τη σεζόν.

Σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο με αγαπημένα τραγούδια, η καλλιτέχνις φέρνει στη σκηνή στοιχεία από τη δισκογραφία της, αλλά και επιρροές από δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Θάνος Μικρούτσικος, μαζί με νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο της.

Με τη συνοδεία των μουσικών συνεργατών της, παρουσιάζει μια ζωντανή, δυναμική και σύγχρονη μουσική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, δίνοντας έμφαση στην αυθεντική έκφραση και την ουσιαστική επικοινωνία με το κοινό.

  • 28 Μαρτίου στις 21:30

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σειρών

«The Comeback»

Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2005 στο HBO, χωρίς τότε να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, ωστόσο με τα χρόνια απέκτησε φανατικό κοινό. Το 2014 επέστρεψε με νέα επεισόδια, κερδίζοντας καλύτερες κριτικές, ενώ το 2026 επανέρχεται ξανά, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια πρώην σταρ της τηλεόρασης που προσπαθεί να επαναφέρει την καριέρα της, έχοντας δίπλα της μόνο ένα συνεργείο και την αποφασιστικότητά της. Μέσα από σατιρικό και συχνά άβολο χιούμορ, η σειρά σχολιάζει τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και τη δίψα για επιστροφή στη δημοσιότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Novibet
