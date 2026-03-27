Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Διψάει τις Νύχτες – Ένα υπερβατικό νυχτερινό θέαμα μόνο για 3 παραστάσεις

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το πρωτότυπο έργο του Ηλία Μαγκλίνη «Διψάει τις Νύχτες» με τον Όμηρο Πουλάκη σε μια σκοτεινή σόλο περφόρμανς, από τις 5 Απριλίου και μόνο για 3 μόνο παραστάσεις.

Ένα υπερβατικό νυχτερινό θέαμα που ξεκινάει στις 22.30 το βράδυ από το πρόπυλο του θέατρου για να καταλήξει στην κεντρική σκηνή του.

Παραστάσεις

Κυριακή 5/4 - 22.30

Κυριακή 3/5 - 22.30

Κυριακή 7/6 - 22.30

«Υπάρχουν τρία είδη τραυμάτων

Αυτά που θεραπεύονται γρήγορα

Αυτά που παίρνουν χρόνο

Και αυτά που μένουν μαζί σου μέχρι να πεθάνεις.

Είχα αυτόν τον μεγάλο έρωτα…».

Ένα πλάσμα εξαίρεση, αντιμέτωπο με την άσβεστη δίψα του για αίμα και ζωη, διαπερνά την ιστορία του ανθρώπου.

Μια φύση αθάνατη, χαραγμένη από τον Έρωτα και καταδικασμένη στην αιωνιότητα της ανάμνησης.

Ένας βρικόλακας που αναζητά την υπέρβαση των ορίων της ίδιας του της αθανασίας.

Πόσο αντέχει κανείς να υπάρχει “ανάμεσα στη ζωή και στη μη ζωή;”

Για την πολύτιμη και ακριβή — και για τη ζωή που είναι μεγαλύτερη από εμάς.

δηὖτε

Ταυτότητα Παράστασης:

Σκηνοθεσία, Δραματουργική Ανασύνθεση, Ερμηνεία: Όμηρος Πουλάκης

Μουσική Ανασύνθεση: Δημήτρης Μπαρούτας

Βοηθός Σκηνοθέτις: Λούνα Ανωγιάτη

Φωτογραφία: Μαριαλένα Πολίτη

Διάρκεια 60’

Προπώληση : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/dipsaei-tis-nyxtes