Μάρλον Μπράντο: Σαν σήμερα αρνείται το Όσκαρ και προκαλεί σάλο στο Χόλιγουντ

Μία από τις πιο ιστορικές και αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία των Βραβεία Όσκαρ σημειώθηκε το 1973, όταν ο Μάρλον Μπράντο αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Νονός».

Αντί να εμφανιστεί στη σκηνή, ο ηθοποιός έστειλε στη θέση του τη Σατσίν Λίτλφεδερ, μια νεαρή ακτιβίστρια, η οποία αρνήθηκε να παραλάβει το αγαλματίδιο εκ μέρους του και διάβασε ένα μήνυμα διαμαρτυρίας.

Η ίδια κατήγγειλε τη μεταχείριση των Ιθαγενών Αμερικανών από τη βιομηχανία του κινηματογράφου και την ευρύτερη αμερικανική κοινωνία, αφήνοντας κοινό και τηλεθεατές άφωνους.

Αντιδράσεις: χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες

Η κίνησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Μέρος του κοινού χειροκρότησε, ενώ άλλοι αποδοκίμασαν έντονα. Τα μέσα ενημέρωσης της εποχής επέκριναν σφοδρά τον Μπράντο, χαρακτηρίζοντας την πράξη του προκλητική και ανάρμοστη.

Η ίδια η Λίτλφεδερ βρέθηκε στο στόχαστρο, με προσωπικές επιθέσεις και αμφισβήτηση της ταυτότητάς της.

Ένα μήνυμα πάνω από τη δόξα

Ο Μπράντο, γνωστός για τη στάση του απέναντι στη δημοσιότητα, είχε ήδη εκφράσει την άποψη ότι η υποκριτική δεν είναι το σημαντικότερο όταν υπάρχουν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα.

Η απόφασή του συνδέθηκε και με τα γεγονότα στο Κατάληψη του Wounded Knee, μια δυναμική διαμαρτυρία των Ιθαγενών Αμερικανών για τα δικαιώματά τους.

Μια στιγμή που έγραψε ιστορία

Παρά τις αντιδράσεις, η κίνηση του Μπράντο θεωρείται σήμερα μία από τις πρώτες μεγάλες πράξεις ακτιβισμού στη σκηνή των Όσκαρ.

Άνοιξε τον δρόμο για μελλοντικούς καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη δημόσια παρουσία τους για να αναδεικνύουν κοινωνικά ζητήματα, μετατρέποντας τη λαμπερή βραδιά σε πολιτική δήλωση που έμεινε στην ιστορία.

