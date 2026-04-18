Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Θέατρο, φεστιβάλ για παιδιά και ξεχωριστές εκθέσεις

Το KIDOPIA Festival προσφέρει οικογενειακές δραστηριότητες και παιχνίδι για παιδιά 2 έως 12 ετών στο Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι από 17 έως 19 Απριλίου 2026.

Θέατρο

«Girls & Boys»

του Dennis Kelly

Θέατρο Αλάμπρα: Στουρνάρη 53

Ο θεατρικός μονόλογος «Girls & Boys» του Dennis Kelly επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αφηγούμενος την ιστορία μιας γυναίκας που ξεκινά από μια φαινομενικά συνηθισμένη ερωτική γνωριμία και οδηγείται σταδιακά σε μια σκοτεινή πραγματικότητα.

Μέσα από μια προσωπική εξομολόγηση, το έργο εξερευνά την απώλεια, το τραύμα και τη βία που υποβόσκει στις ανθρώπινες σχέσεις, φωτίζοντας ζητήματα έμφυλης ανισότητας και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην κανονικότητα και την αγριότητα της καθημερινότητας.

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου

Με τη Νατάσα Εξηνταβελώνη

Εισιτήρια: more.com

«170 Τετραγωνικά»

ΝΕΟΣ Ακάδημος: Ακαδημίας και Ιπποκράτους 17

Τα «170 Τετραγωνικά» επιστρέφουν για 7η χρονιά, φέρνοντας ξανά στη σκηνή μια δυνατή οικογενειακή ιστορία γεμάτη εντάσεις, συγκρούσεις και ανατροπές.

Με φόντο μια επαρχιακή πόλη, το έργο ακολουθεί δύο αδερφές που επανενώνονται μετά τον θάνατο του πατέρα τους, πυροδοτώντας μια σειρά από αποκαλύψεις και συγκρούσεις που φέρνουν στο φως καλά κρυμμένα μυστικά.

Συνδυάζοντας χιούμορ και σκληρό ρεαλισμό, η παράσταση εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις, τα οικογενειακά τραύματα και τα όρια αντοχής μέσα σε ένα περιβάλλον έντονα αναγνωρίσιμο και οικείο.

Σκηνοθεσία: Γιωργής Τσουρής

Παίζουν: Ήβη Νικολαΐδου, Φώτης Λαζάρου, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου και ο Γιωργής Τσουρής

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Εθνικός Θησαυρός»

του Σανγκ-ιλ Λι

Η ταινία «Εθνικός Θησαυρός», που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ιαπωνία και απέσπασε 10 Βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου, ανάμεσά τους και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, αφηγείται μια πολυετή διαδρομή στον απαιτητικό κόσμο του θεάτρου Καμπούκι.

Μέσα από την ιστορία δύο αγοριών που μεγαλώνουν μαζί και διεκδικούν την κορυφή, ξεδιπλώνεται μια έντονη σχέση φιλίας και ανταγωνισμού, γεμάτη θυσίες και ανατροπές. Το έργο εξερευνά τη φιλοδοξία, την οικογένεια και την αναζήτηση της τελειότητας, φωτίζοντας έναν αυστηρό και συναρπαστικό καλλιτεχνικό κόσμο.

«Mother Mary»

Η ποπ σταρ Mother Mary, λίγο πριν από τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή, έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της όταν ξανασυναντά τη Sam Anselm, την παλιά της φίλη και πρώην ενδυματολόγο, με την οποία έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα μιας παγκόσμιας σταρ, η Mother Mary κουβαλά μια προσωπική κρίση και αποφασίζει να αφήσει πίσω της την περσόνα που την καθόρισε για χρόνια. Η μόνη που φαίνεται να μπορεί να τη βοηθήσει είναι η γυναίκα που κάποτε εμπιστευόταν περισσότερο από όλους.

Έκθεση

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ. ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ, ΣΥΜΠΑΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Η επετειακή έκθεση «Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος» εξερευνά τη ρωσική πρωτοπορία μέσα από τη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση της Συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα.

https://www.instagram.com/p/DXGsPWVCPeU/

Μέσα από θεματικές ενότητες, η έκθεση αναδεικνύει τη μετάβαση από την παράδοση στο πείραμα και από τη σύμβαση στην ουτοπία, φωτίζοντας τις καλλιτεχνικές και ιδεολογικές αναζητήσεις των αρχών του 20ού αιώνα. Παρουσιάζει έναν κόσμο όπου η τέχνη συναντά την τεχνολογία, τη φύση και το σύμπαν, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο των ριζοσπαστικών αυτών αλλαγών.

Εθνική Πινακοθήκη: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 50

Φεστιβάλ

«Kidopia»

Από τους δημιουργούς του The Christmas Factory

Το KIDOPIA Festival επιστρέφει για ένα τριήμερο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργία και οικογενειακές εμπειρίες, μετατρέποντας τον χώρο σε μια πολύχρωμη «παιχνιδο-πόλη» για μικρούς και μεγάλους.

Μέσα από θεματικές ζώνες που συνδυάζουν ψυχαγωγία, εκπαίδευση και ελεύθερη έκφραση, τα παιδιά εξερευνούν, μαθαίνουν και δημιουργούν, ενώ οι γονείς μοιράζονται μαζί τους ποιοτικό χρόνο. Με επίκεντρο τη φαντασία, τη συνεργασία και τη συμμετοχή, το φεστιβάλ προτείνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνεχίζει να εμπνέει και μετά το τέλος της.

Ημερομηνίες: 17–19/04/2026

Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι: Πειραιώς & Ερμού

Ώρες: 10:00-21:00

Για παιδιά ηλικίας 2 εως 12 ετών

Παιδιά εως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΑΜΕΑ ΔΩΡΕΑΝ

Συνοδός ΑΜΕΑ κανονικό εισιτήριο

Μουσική

«Jesse Davis Quartet»

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Ο κορυφαίος Αμερικανός σαξοφωνίστας Jesse Davis επιστρέφει στην Αθήνα για μια σειρά εμφανίσεων, φέρνοντας στη σκηνή τον ξεχωριστό «neo-bop» ήχο του, που συνδυάζει bebop και blues.

https://www.instagram.com/reel/C3gLy1DPBbn/

Με πορεία άνω των 40 ετών και βαθιές ρίζες στη μουσική παράδοση της Νέας Ορλεάνης, παρουσιάζει ένα δυναμικό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, δεξιοτεχνία και αυτοσχεδιασμό. Μαζί με το κουαρτέτο του, υπόσχεται μια αυθεντική εμπειρία σύγχρονης τζαζ, γεμάτη επιρροές από τους μεγάλους του είδους και προσωπικό στίγμα.

Jesse Davis (σαξόφωνο)

Theo Kollross (πιάνο)

Martin Zenker (μπάσο)

Esteve Pi Ventura (ντραμς)

Εισιτήρια: more.com

