Έρχεται το KIDOPIA Festival - Δημιουργική μάθηση μέσα από το παιχνίδι

17, 18 και 19 Απριλίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ

  • Το KIDOPIA Festival θα πραγματοποιηθεί στις 17, 18 και 19 Απριλίου 2026 στο Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι.
  • Το φεστιβάλ προσφέρει πέντε θεματικές ζώνες με δραστηριότητες που συνδυάζουν εκπαίδευση, ψυχαγωγία και δημιουργική έκφραση για παιδιά και γονείς.
  • Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου χωρίς επιπλέον κόστος.
  • Οι ζώνες περιλαμβάνουν Fun Zone με παιχνίδια, STEM Lab με εκπαιδευτικά εργαστήρια, Art & Play με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, Sports Hub με αθλητικά μαθήματα και Market με υπηρεσίες εστίασης και αγορών.
  • Τα εισιτήρια κοστίζουν από 8 έως 40 ευρώ ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των συμμετεχόντων, με δυνατότητα προπώλησης μέσω διαδικτύου.
Από τους δημιουργούς του The Christmas Factory

Το KIDOPIA Festival δίνει ραντεβού το τριήμερο 17, 18 και 19 Απριλίου 2026 στο Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι και απλώνεται σαν μια μεγάλη, πολύχρωμη “παιχνιδο-πόλη” για παιδιά και γονείς: μια εμπειρία που συνδυάζει εκπαίδευση, ψυχαγωγία και έμπνευση, με επίκεντρο τη δημιουργική σκέψη, τη συνεργασία και την ελεύθερη έκφραση.

Ο Στόχος είναι απλός και ουσιαστικός: τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν μέσα από τη χαρά της συμμετοχής, ενώ οι οικογένειες μοιράζονται ποιοτικό χρόνο μαζί, ενισχύουν τους δεσμούς τους και φεύγουν με εμπειρίες που μένουν — εικόνες, ιδέες και μικρές ανακαλύψεις που συνεχίζουν και μετά το φεστιβάλ.

Το KIDOPIA φέρει την υπογραφή της ομάδας που έχει δημιουργήσει το The Christmas Factory στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: μια ομάδα που, μέσα από την εμπειρία της σε μεγάλες family διοργανώσεις, γνωρίζει καλά τι ζητούν τα παιδιά (εξερεύνηση, ελευθερία, κίνηση, φαντασία) και τι χρειάζονται οι γονείς (οργάνωση, καθαρή ροή, φροντίδα, σημεία ανάπαυσης).

Πέντε ζώνες — μια διαδρομή που φτιάχνεις όπως θέλεις

Η εμπειρία του KIDOPIA ξεδιπλώνεται σε πέντε θεματικές ζώνες, ώστε κάθε οικογένεια να συνθέτει τη δική της διαδρομή μέσα στη μέρα και να επιλέγει τι θέλει να ζήσει, και πότε.

Στη Fun Zone κυριαρχούν η κίνηση και το καθαρό παιχνίδι: μεγάλα θεματικά φουσκωτά, τραμπολίνα και ειδικές επιλογές για μικρότερα παιδιά.

Στο STEM Lab η περιέργεια γίνεται πράξη, με δραστηριότητες όπως ρομποτική, πειράματα (slime κ.ά.), VR εκπαιδευτικές εφαρμογές και πλανητάριο.

Στο Art & Play δίνεται χώρος στην ελεύθερη έκφραση: θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά και street art, face painting, messy play, κεραμική, κατασκευές με ξύλο και χαρτόνι, καθώς και DIY εργαστήρια. Στη Κεντρική Σκηνή είναι ο παλμός του φεστιβάλ με παιδικές θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά show, παιδικό Dj, karaoke, παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων και ομιλίες και σεμινάρια.

Στο Sports Hub η ενέργεια βρίσκει διέξοδο σε οργανωμένα μαθήματα, δοκιμές και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Στον χώρο μας θα βρείτε αποκλειστικές αθλητικές ζώνες, πολεμικές τέχνες, ομαδικά και ατομικά σπορ. Προσφέρουμε παιχνίδια δεξιοτήτων ιδανικά για παιδιά και εφήβους.

Οι δραστηριότητες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν ποδόσφαιρο και mini ποδόσφαιρο, μπάσκετ και mini μπάσκετ, τοξοβολία, handball, survivor games, Tae Kwon Do, tennis και mini tennis, ενόργανη γυμναστική, στίβο, τσουβαλοδρομίες και bowling.Το Market καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες με food court και healthy corner, gift shop, βιβλιοπωλείο και τμήμα με παιχνίδια & αξεσουάρ.

Το KIDOPIA Festival είναι ένα τριήμερο αφιερωμένο σε αυτό που έχει πραγματική σημασία: παιχνίδι με ιδέες, δράσεις που ενεργοποιούν, εμπειρίες που μένουν. Με φροντίδα στη λεπτομέρεια και με ποικιλία δράσεων και ερεθισμάτων, προσκαλεί παιδιά και γονείς να μοιραστούν μια κοινή δημιουργική διαδρομή.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 17, 18 & 19 Απριλίου
Σημείο διεξαγωγής: Παλαιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι (Πειραιώς & Ερμού)
Ώρες: 10:00-21:00

Εισιτήρια:

Γενική Είσοδος- Παιδί: 14 ευρώ

Γενική Είσοδος – Γονέας: 8 ευρώ

Γενική Είσοδος - Οικογενειακό εισιτήριο για 2 γονείς + 1 παιδί: 27 ευρώ

Γενική Είσοδος - Οικογενειακό εισιτήριο για 2 γονείς + 2 παιδιά: 40 ευρώ

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις περιλαμβάνεται στο εισιτήριο, χωρίς επιπλέον κόστος.

Εισιτήρια/Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/children/kidopia-festival/

