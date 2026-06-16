«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στη Μονή Παναχράντου στην Άνδρο

Snapshot Η έκθεση «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» με έργα του Αλέκου Φασιανού θα φιλοξενηθεί στη Μονή Παναχράντου στην Άνδρο από 27 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη διοργάνωση του κύκλου «Τέχνης Φυλακτηρίου», που εξετάζει τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πνευματικότητα και την ανθρώπινη παρουσία.

Τα έργα του Φασιανού αναδεικνύουν την ανθρώπινη ύπαρξη ως διαχρονικό αίνιγμα, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική γλώσσα.

Η έκθεση περιλαμβάνει σπάνια και σημαντικά έργα ζωγραφικής, χαρακτικά, γλυπτά και αντικείμενα τέχνης, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Η επιμέλεια ανήκει στον Χρήστο Κεχαγιόγλου, που εστιάζει στην καλλιτεχνική ανάγνωση του έργου ως αναζήτηση του μυστηρίου της ανθρώπινης παρουσίας. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναδρομική έκθεση με έργα του Αλέκου Φασιανού, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, θα φιλοξενηθεί από τις 27 Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στον εμβληματικό χώρο της ιστορικής Μονής Παναχράντου στην Άνδρο.

Η έκθεση με τίτλο «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου», αποτελεί τη πρώτη μεγάλη διοργάνωση του νέου κύκλου περιοδικών εκθέσεων του «Τέχνης Φυλακτηρίου», οι οποίες διερευνούν τη σχέση της σύγχρονης τέχνης με την πνευματικότητα και την ανθρώπινη παρουσία.

Η έκθεση προσεγγίζει το έργο του Φασιανού ως μια διαρκή αναζήτηση της ανθρώπινης παρουσίας, της μνήμης, της ζωής και της πνευματικότητας. Οι εμβληματικές μορφές του ζωγράφου, ο ποδηλάτης, ο εραστής, ο καπνιστής, ο ψαράς, εμφανίζονται όχι ως πρόσωπα μιας αφήγησης αλλά ως διαχρονικές εκφράσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.

Στο έργο του πολλοί αναγνώρισαν μια σύγχρονη εκδοχή της ελληνικότητας, η οποία ισορροπεί δημιουργικά ανάμεσα στην παράδοση και τις διεθνείς καλλιτεχνικές αναζητήσεις της εποχής του. Η ζωγραφική του, βαθιά ανθρωποκεντρική και άμεσα αναγνωρίσιμη, συνδέει με έναν μοναδικό τρόπο την αρχαιότητα, το Βυζάντιο, τη λαϊκή παράδοση και τη σύγχρονη εικαστική γλώσσα.

Η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στον Χρήστο Κεχαγιόγλου, ο οποίος προτείνει μια ανάγνωση του έργου του Φασιανού επικεντρωμένη στο αίνιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η έκθεση παρουσιάζει σπάνια και σημαντικά έργα από το Alekos Fassianos Estate και τη Συλλογή Χρήστου Π. Μοσχανδρέου, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει την εξέλιξη και το εύρος της καλλιτεχνικής διαδρομής του δημιουργού μέσα από ζωγραφικά έργα, χαρακτικά, γλυπτά και αντικείμενα τέχνης, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Ο τίτλος «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική διάσταση του έργου του Φασιανού: στην αδιάκοπη προσπάθεια της τέχνης να συλλάβει και να αποδώσει το μυστήριο της ανθρώπινης παρουσίας μέσα στον κόσμο.

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 27 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα.