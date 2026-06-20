Σαββατοκύριακο με «Toy Story 5», έκθεση για την ιστορία του Μουντιάλ και Φεστιβάλ Αθηνών

Snapshot Το έργο «Hide to Show» στο Φεστιβάλ Αθηνών εξερευνά τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψηφιακής αναπαράστασης μέσω μουσικής, βίντεο και σκηνικής δράσης.

Η παράσταση «Badke(remix)» ανανεώνει τον παραδοσιακό παλαιστινιακό χορό dabke, συνδυάζοντας hip hop, capoeira και τσίρκο για να αναδείξει ζητήματα ταυτότητας και αντίστασης.

Η ταινία «Toy Story 5» φέρνει τα αγαπημένα παιχνίδια αντιμέτωπα με τις προκλήσεις της τεχνολογίας και την αλλαγή στον κόσμο των παιδιών.

Ο David Byrne θα εμφανιστεί στο Release Athens 2026 στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ στις 21 Ιουνίου, παρουσιάζοντας τη σύγχρονη μουσική του σκηνή. Snapshot powered by AI

Θέατρο

Hide to show

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Το πρωτοποριακό έργο «Hide to Show» του Γερμανού συνθέτη Michael Beil, γραμμένο ειδικά για το Nadar Ensemble, εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την ψηφιακή αναπαράστασή της. Μέσα από έναν ευρηματικό συνδυασμό οργανικής και ηλεκτρονικής μουσικής, βίντεο και σκηνικής δράσης, η παράσταση σχολιάζει ζητήματα όπως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ψηφιακή ταυτότητα και η διαρκής έκθεση της προσωπικής ζωής στο διαδίκτυο.

Sounds Of Music Hide To Show RZeemering

Οι έξι μουσικοί του συνόλου κινούνται σε ένα υβριδικό σκηνικό περιβάλλον όπου ήχος, εικόνα και περφόρμανς συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη εμπειρία που θέτει ερωτήματα γύρω από το τι θεωρούμε σήμερα αληθινό και πόσο επηρεάζει η τεχνολογία την καθημερινότητά μας.

Μετά την παράσταση της 21ης Ιουνίου θα ακολουθήσει συζήτηση με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές και μαθητές σχολείων που συμμετείχαν σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από το έργο. Την ίδια ημέρα, στις 11:00, οι Pieter Matthynssens και Robin Goossens του Nadar Ensemble θα παρουσιάσουν τη διαδραστική διάλεξη «Curating an Ensemble», αφιερωμένη στις προκλήσεις και τις δημιουργικές δυνατότητες της σύγχρονης διεπιστημονικής μουσικής δημιουργίας.

Σύλληψη – Σύνθεση – Βίντεο – Σκηνοθεσία: Michael Beil

Nadar Ensemble: Katrien Gaelens φλάουτο, Yves Goemaere κρουστά, Winnie Huang & Mar Berendsen βιολί, Pieter Matthynssens τσέλο, Elisa Medinilla πλήκτρα, Thomas Moore τρομπόνι, Bertel Schollaert σαξόφωνο, Dries Tack κλαρινέτο

Πειραιώς 260 (Χώρος Δ)

20 Ιουνίου στις 21:00

21 Ιουνίου στις 20:00

Badke(remix)

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Το «Badke(remix)» των Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ επανερμηνεύει τον παραδοσιακό παλαιστινιακό χορό dabke μέσα από μια σύγχρονη σκηνική γλώσσα που συνδυάζει χορό, μουσική και περφόρμανς.

badke(remix), amir sabra & ata khatab (c) kurt van der elst / kvde.be

Με επιρροές από το hip hop, την capoeira και το τσίρκο, η παράσταση εξερευνά ζητήματα ταυτότητας, συλλογικότητας και αντίστασης, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις της σύγχρονης παλαιστινιακής εμπειρίας.

Πειραιώς 260 (Χώρος Η)

20 Ιουνίου στις 20:00

21 Ιουνίου στις 20:30

Χορογραφία: Amir Sabra, Ata Khatab

Χορός – Δημιουργία: Abdallah Damra, Bresa Ayub, Dima Zahran, Hamza Damra, Marah Haj, Mohammed Al Tayeh, Rebecca Kaoud, Rima Baransi, Samer Raya, Shahd Jabarin, Jassi Murad (αντικαταστάτρια ερμηνεύτρια)

Έκθεση

Το περιοδικό grd παρουσιάζει τη νέα συλλεκτική έκδοση «Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με infographics», μια πολυσέλιδη έκδοση αφιερωμένη στην ιστορία του Μουντιάλ.

Με αφορμή την κυκλοφορία της, φιλοξενείται στο Ρομάντσο έκθεση με πρωτότυπα infographics, αρχειακό υλικό και αφιερώματα σε εμβληματικές στιγμές και πρόσωπα της διοργάνωσης, όπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

https://www.instagram.com/reel/DZrrziCgfiY/

Η έκθεση συνδυάζει ποδόσφαιρο, design και οπτική αφήγηση, προσφέροντας μια ξεχωριστή ματιά στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5

Καθημερινά έως τις 20:00

Προτάσεις σινεμά

«Toy Story 5»

του Άντριου Στάντον

Τα αγαπημένα παιχνίδια της Disney και της Pixar επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με το «Toy Story 5», σε μια νέα περιπέτεια που φέρνει τον Γούντι, τον Μπαζ, την Τζέσι και την υπόλοιπη παρέα αντιμέτωπους με μια απρόσμενη πρόκληση: την τεχνολογία. Καθώς ο κόσμος των παιδιών αλλάζει, τα παιχνίδια καλούνται να βρουν τη θέση τους σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές συσκευές διεκδικούν όλο και περισσότερο την προσοχή των μικρών τους φίλων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άντριου Στάντον, με συν-σκηνοθέτρια την Κένα Χάρις και παραγωγό τη Λίνζι Κόλλινς.

Θανάσιμα Πλούσιος

Μια σύγχρονη μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Glen Powell, που ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα αποφασισμένο να διεκδικήσει την οικογενειακή του κληρονομιά με κάθε κόστος. Ανάμεσα σε οικογενειακές ίντριγκες, φιλοδοξία και σκοτεινό χιούμορ, ο ήρωας καταστρώνει ένα σχέδιο για να εξοντώσει τα εμπόδια που τον χωρίζουν από την περιουσία των Redfellow.

Μουσική

David Byrne, Nation Of Language, Deadletter

Ο David Byrne, η εμβληματική φωνή των Talking Heads και ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έρχεται στο Release Athens 2026 στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πάρκο ΚΠΙΣΝ - Ξέφωτο

21 Ιουνίου (οι πόρτες ανοίγουν στις 18:30)

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