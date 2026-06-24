Ο Εχθρός του Λαού με τους Willem Dafoe, Jason Isaacs, Brían F. O’Byrne στο SNF Nostos 2026

Τετάρτη 24 Ιουνίου, 19:00-21:00

Newsbomb

Ο Εχθρός του Λαού με τους Willem Dafoe, Jason Isaacs, Brían F. O’Byrne στο SNF Nostos 2026
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Mπορεί να έχεις ξαναδεί την παράσταση Ο Εχθρός του Λαού του Χένρικ Ίψεν, αλλά σίγουρα δεν έχεις ξαναδεί το ανέβασμα που θα παρουσιάσει το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που φέτος πραγματοποιείται με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ. Στις 24 Ιουνίου, σε μια νέα συνεργασία του SNF Nostos με το Theater of War Productions, το έργο θα παρουσιαστεί εν είδει σκηνικής ανάγνωσης και συζήτησης με το κοινό, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Mε την ιδιαίτερη σκηνοθετική καθοδήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Theater of War Productions, Bryan Doerries, κορυφαίοι ηθοποιοί όπως οι Willem Dafoe (Spider-Man, Poor Things), Jason Isaacs (The White Lotus, Harry Potter), Brían F. O’Byrne (Conclave, Million Dollar Baby), Frankie Faison (Coming to America, The Wire), Rafika Chawishe (Dangerous Truth, Miss Violence), μαζί με την ποιήτρια Laurie Eustis και την ηθοποιό και Διευθύντρια Παραγωγής του Theater of War Productions, Marjolaine Goldsmith διαβάζουν αποσπάσματα από το θεατρικό έργο του Χένρικ Ίψεν, για να πυροδοτήσουν συζητήσεις με το κοινό σχετικά με τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του Τύπου και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό*.

Την ίδια ημέρα, το SNF Nostos φέρνει στο επίκεντρο τις Τέχνες και τον Πολιτισμό. Από το πρωί, ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων θα αναδείξει ζητήματα όπως ο ρόλος των μουσείων, των παραστατικών τεχνών και των δημόσιων χώρων στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, με τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων, όπως το Lincoln Center for the Performing Arts, το The Public Theater της Νέας Υόρκης και το Μουσείο Μπενάκη. Παράλληλα, ο διακεκριμένος ιστορικός Mark Mazower θα συνομιλήσει με δημιουργούς από διαφορετικά πεδία για τη στιγμή κατά την οποία μια ιδέα μετατρέπεται σε καλλιτεχνικό έργο, ενώ ο διάσημος ηθοποιός Norman Reedus, γνωστός από τη σειρά The Walking Dead, θα μιλήσει για το μέλλον της παγκόσμιας αφήγησης. Θα συζητήσουμε επίσης για τη δημιουργική και πολιτιστική δύναμη της Αφρικής, αλλά και για το πώς μπορεί να ενισχυθεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην επιστήμη μέσα από την ιστορική σύνδεση τέχνης και ιατρικής.

Το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί τις εκθέσεις Αντικείμενα από το Μέλλον: Ηθικές Αντηχήσεις στην Ιατρική και Σήμα, Παρεμβολή της ARTWORKS, καθώς και να χαλαρώσει στο digital detox Καφενείο του Γιάννη όπου το βράδυ θα φιλοξενήσει μια ρεμπέτικη βραδιά.

Επιπλέον θέσεις θα διατεθούν στον χώρο της εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.

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