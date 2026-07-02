«The Death of Robin Hood»: Μετά τον Logan, ο Χιου Τζάκμαν αποδομεί και τον Ρομπέν των Δασών

Ξεχάστε τον ήρωα που γνωρίζατε. Αυτός ο Ρομπέν δεν έχει τίποτα το ηρωικό σε σχέση με όσα γνωρίζαμε. 

Χρήστος Κάβουρας

«The Death of Robin Hood»: Μετά τον Logan, ο Χιου Τζάκμαν αποδομεί και τον Ρομπέν των Δασών
Spentzos Film
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ταινία «The Death of Robin Hood» παρουσιάζει έναν Ρομπέν των Δασών ως κουρασμένο, βίαιο και μετανιωμένο εγκληματία, αποδομώντας τον παραδοσιακό μύθο.
  • Ο Χιου Τζάκμαν προσφέρει μια εσωστρεφή ερμηνεία, παίζοντας έναν γερασμένο και ψυχικά εξαντλημένο χαρακτήρα, παρόμοιο με τον ρόλο του στο Logan.
  • Η Τζόντι Κόμερ έχει έναν διακριτικό ρόλο ως ηθική πυξίδα, χωρίς να αξιοποιείται πλήρως από το σενάριο.
  • Η ατμόσφαιρα της ταινίας, με μεσαιωνική φωτογραφία και ωμές σκηνές βίας, αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της, απομακρύνοντας το φιλμ από τις κλασικές εκδοχές του Robin Hood.
  • Η ταινία έχει αργό ρυθμό και φιλόδοξες προθέσεις, αλλά η συναισθηματική κορύφωση δεν είναι πάντα πειστική και η διάρκεια μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή του κοινού.
Snapshot powered by AI

Πόσες φορές μπορεί να ειπωθεί η ιστορία του Ρομπέν των Δασών; Η απάντηση είναι άπειρες. Το δύσκολο δεν είναι να την ξαναπείς, αλλά να βρεις έναν λόγο να την αφηγηθείς διαφορετικά.

Ο Μάικλ Σαρνόσκι, ο σκηνοθέτης που μας χάρισε το εξαιρετικό Pig και το αναπάντεχα ανθρώπινο A Quiet Place: Day One, επιχειρεί να γκρεμίσει έναν από τους μεγαλύτερους λαϊκούς μύθους της δυτικής κουλτούρας. Ο δικός του Ρόμπιν Χουντ δεν είναι ο ήρωας που έκλεβε από τους πλούσιους για να δώσει στους φτωχούς, αλλά ένας κουρασμένος, βίαιος και βαθιά μετανιωμένος εγκληματίας που κουβαλά τις αμαρτίες μιας ολόκληρης ζωής.

Ο Χιου Τζάκμαν μοιάζει να συνεχίζει από εκεί που άφησε τον Logan. Γερασμένος, σωματικά διαλυμένος και ψυχικά εξαντλημένος, δίνει μια από τις πιο εσωστρεφείς ερμηνείες της καριέρας του, χωρίς καν να προσπαθεί να γίνει συμπαθής. Αντιθέτως, σε αναγκάζει να παρακολουθείς έναν άνθρωπο που γνωρίζει ότι δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει ούτε από τους εχθρούς του, κυρίως όμως ούτε από τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό έχει τη δική του γοητεία.

Η Τζόντι Κόμερ από την άλλη, στον ρόλο της μοναχής Μπρίτζιντ, λειτουργεί περισσότερο ως ηθική πυξίδα παρά ως συμπρωταγωνίστρια, με την παρουσία της να είναι διακριτική, σχεδόν λυτρωτική, όμως το σενάριο δεν της δίνει τον χώρο που θα άξιζε σε μια ηθοποιό του βεληνεκούς της.

Στο The Death of Robin Hood, δεν πεθαίνει ο Ρομπέν ο ίδιος, έχει ήδη «πεθάνει» ο μύθος του. Παρόλα αυτά έχεις πάντα την ελπίδα ότι μια δόση από την αυθεντική ιστορία, θα βρει τον τρόπο να επιστρέψει στην επιφάνεια, όσο αργός και αν είναι ο ρυθμός που δίνει στο φιλμ ο σκηνοθέτης του.

Το μεγαλύτερο ατού της ταινίας είναι αναμφίβολα η ατμόσφαιρά της

Η φωτογραφία θυμίζει μεσαιωνικό πίνακα ζωγραφικής, οι ήχοι του δάσους γίνονται σχεδόν χαρακτήρας και οι σκηνές βίας είναι ωμές, βρώμικες και απόλυτα προσγειωμένες. Για όσους έχετε στο μυαλό σας τον Robin Hood του Kevin Costner, ή έστω εκείνο το prequel με τον Russell Crowe, καλό είναι να το βγάλετε από το μυαλό σας.

robin-hood-jackman1.jpg

Στο The Death of Robin Hood, δεν πεθαίνει ο Ρομπέν ο ίδιος, έχει ήδη «πεθάνει» ο μύθος του. Παρόλα αυτά έχεις πάντα την ελπίδα ότι μια δόση από την αυθεντική ιστορία, θα βρει τον τρόπο να επιστρέψει στην επιφάνεια, όσο αργός και αν είναι ο ρυθμός που δίνει στο φιλμ ο σκηνοθέτης του.

Οι προθέσεις είναι ξεκάθαρα φιλόδοξες

Δεν ξέρω αν καταφέρνει να συγκινήσει όσο φιλοδοξεί, καθώς η συναισθηματική κορύφωση μοιάζει περισσότερο επιδιωκόμενη παρά κερδισμένη, ενώ η διάρκεια των σχεδόν δύο ωρών δοκιμάζει την υπομονή ακόμη και όσων αγαπούν το αργό σινεμά.

robin-hood-jackman2.jpg

Παρ' όλα αυτά, το The Death of Robin Hood αξίζει την ευκαιρία του και όχι γιατί επανεφευρίσκει τον Robin of Loxley, αλλά γιατί τολμά να τον απογυμνώσει από τον μύθο του. Και μόνο που στην ερμηνεία του βρίσκεται ο Χιου Τζάκμαν ο οποίος έχει ήδη προλάβει να μας δείξει πώς αποδομείται ο Wolverine στο Logan υπάρχει ένα τεράστιο υπέρ, και με σύμμαχο την υποβλητική σκηνοθεσία και την αίσθηση ότι παρακολουθείς ένα μεσαιωνικό γουέστερν που αρνείται να γίνει blockbuster, είναι μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Μια όμορφη, σκοτεινή και ατμοσφαιρική ταινία που θα λατρέψουν όσοι αγαπούν το slow cinema, αλλά δύσκολα θα κερδίσει όσους περιμένουν έναν ακόμη περιπετειώδη Robin Hood. Και μην παίρνεις τον τίτλο ως spoiler, και το Coda: The Death of Michael Corleone, πάλι την ίδια εντύπωση έδινε, αλλά θάνατο δεν είδαμε.

Η ταινία Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ROBIN HOOD κυκλοφορεί από τις 2 Ιουλίου στις ελληνικές αίθουσες από την Spentzos Film.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:07ΣΕΙΣΜΟΙ

Ανησυχία στην ορεινή Αχαΐα: Συνεχόμενοι μικροσεισμοί σε Καλάβρυτα και Κλειτορια

08:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Από τον τσακωμό στις αγκαλιές δύο... γκολ δρόμος για Τροσάρ - Τίλεμανς

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 27χρονος χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στο 4χρονο παιδί του

08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: Ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει

08:48LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δύο νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο - Δεκάδες τραυματίες

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός άνδρας και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα στα Λουτρά Τρυφού

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο - Αναφορές για έναν τραυματία

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Διακομιδή 6χρονου στην Αθήνα μετά  από σοβαρό τροχαίο– Μάχη για να σωθεί το πόδι του

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών

08:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο ξέσπασμα του Πάπε Γκέιγ κατά του προπονητή του: «Ή εγώ ή αυτός»

08:17ΚΟΣΜΟΣ

«Τους ήθελαν νεκρούς»: Νέες αποκαλύψεις για την επίθεση στο Μονακό στον Ουκρανό ολιγάρχη

08:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάλεσμα της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη μετά τη δολοφονία Νέστορα: «Όλοι στο Ιπποκράτειο, δεν σας φοβόμαστε»

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα τρόμου: Μαζικά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο, 8 νεκροί- Ουκρανικές επιθέσεις, μυστικές ασκήσεις

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το αγωνιστικό Lada πωλείται σήμερα όσο μια Porsche

07:56ΜΑΝΤΕΙΟ

Κυρανάκης: H μητέρα της Αφροδίτης δολοφονήθηκε, πέθανε για αντίποινα, πράσινες κινήσεις μπρος στον φόβο της κάλπης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (2/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεση κατά παραγγελία: Μαλτέζος επιχειρηματίας πλήρωσε 150.000 ευρώ για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλίτσια

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι η νέα Στοά Αρσακείου – Πότε ξεκινά η λειτουργία της, τι περιλαμβάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Κολαστήριο στο Οχάιο: Διασώθηκαν 16 παιδιά που ζούσαν σαν «αγρίμια» - «Ήταν το απόλυτο κακό»

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Κοντά στη σύλληψη των 3 δραστών - «Τους έδωσαν» κάμερες και σήματα κινητών

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Δύο νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο - Δεκάδες τραυματίες

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Η τρομοκρατία σκότωσε – Νεκρή η Βάγια Νέστορα, οργή Μητσοτάκη

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεση κατά παραγγελία: Μαλτέζος επιχειρηματίας πλήρωσε 150.000 ευρώ για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλίτσια

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

08:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: Ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει

22:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ο μηχανικάρας έλειπε στο μάθημα "αντιστηρίξεις"»: Πετράλωνα: Τι λένε στις «πιάτσες» των πολιτικών μηχανικών για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ στην υπό ανέγερση οικοδομή

08:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο ξέσπασμα του Πάπε Γκέιγ κατά του προπονητή του: «Ή εγώ ή αυτός»

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν και την Πέμπτη οι υψηλές θερμοκρασίες – Τα μελτέμια φέρνουν ανατροπές το Σαββατοκύριακο

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

07:12ΥΓΕΙΑ

Τι έδειξαν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους σταθμούς Μετρό της Αθήνας – Επιπτώσεις υγείας

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός άνδρας και ένας τραυματίας μετά από ατύχημα στα Λουτρά Τρυφού

18:03ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες...»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: «Αθάνατο» Βέλγιο, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και τελικά προκρίθηκε στην παράταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ