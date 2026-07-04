Σαββατοκύριακο με Νταφόε, Παυλίδη και «Πέρσες» στην Επίδαυρο

Snapshot Το δημοσιογραφικό δράμα «Ανεξάρτητα Κράτη» παρουσιάζει τη διαπλοκή ΜΜΕ και εξουσίας στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης βασισμένο στην αληθινή ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη.

Η τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου ανεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου ως αντιπολεμική παράσταση με Χορό 22 ηθοποιών και σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη.

Η ομαδική έκθεση «Ανοιχτοί Διάλογοι Εικαστικής Δημιουργίας» στην Gallery Art Number 23 παρουσιάζει σύγχρονη τέχνη με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και video art έως τις 12 Ιουλίου.

Η ταινία «The Invite» της Ολίβια Γουάιλντ αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από μια μυστήρια βραδιά δείπνου.

Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει με νέο live set στην Πλατεία Νερού στις 5 Ιουλίου, παρουσιάζοντας και τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο του. Snapshot powered by AI

Θέατρο

Ανεξάρτητα Κράτη

των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη

Το πολυσυζητημένο δημοσιογραφικό δράμα των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου, εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του γιατρού Βασίλη Τσιρώνη, φωτίζει τη διαπλοκή ΜΜΕ και εξουσίας στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης.

Με καταιγιστικό ρυθμό και έντονη πολιτική ματιά, η παράσταση εξερευνά μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα και παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα.

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

4 και 5 Ιουλίου στις 21:15

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Πέρσες

του Αισχύλου

Η τραγωδία του Αισχύλου, το αρχαιότερο σωζόμενο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη ως μια δυνατή αντιπολεμική κραυγή.

Με επίκεντρο την ήττα, την απώλεια και τη συλλογική μνήμη, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης μέσα από έναν συγκλονιστικό Χορό 22 ηθοποιών.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρρου

3 και 4 Ιουλίου στις 21:00

Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης

Άτοσσα: Ναυπλιώτου Μαρία

Δαρείος: Καταλειφός Δημήτρης

Ξέρξης: Ροϊλός Αναστάσης

Αγγελιοφόρος: Σβήγκος Σταύρος

Χορός (αλφαβητικά): Αλεξανδρόπουλος Πάρης, Δεληθανάση Αγγελική, Δερμεντζίδης Κρητικός Γιώργος, Εξακοΐδης Γιώργος, Θεμελή Ξένια, Κισσανδράκης Γιώργος, Κωνσταντινίδης Γιώργος, Μακρής Ντένης, Μανδρινός Δημήτρης, Μανωλάς Νίκος, Παντερμαλή Αγγελική, Πίττα Τατιάνα- Άννα, Σακελλαριάδη Πέννυ, Σωτηροπούλου Σαββίνα, Τρυφουλτσάνης Βασίλης, Τσαλίκης Βασίλης, Φύτρος Σαμψών

Έκθεση

Art Number 23

«Ανοιχτοί Διάλογοι Εικαστικής Δημιουργίας»

Η Gallery Art Number 23 παρουσιάζει από τις 28 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και video art.

https://www.instagram.com/p/DXmbsIJCBKF/

Δημιουργοί από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό εικαστικό σύνολο, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την πολυμορφία της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Προηγούμενα projects της Art. Number 23 παρουσιάστηκαν σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο, όπως η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια, η Μόσχα, το Βερολίνο, η Βαρκελώνη, η Βιέννη και το Ζάλτσμπουργκ, το Άμστερνταμ, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, το Τόκιο.

Καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα: 18:00 έως 22.00

Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Είσοδος ελεύθερη

Προτάσεις σινεμά

The Invite

της Ολίβια Γουάιλντ

Ο Τζο και η Άντζελα υποδέχονται για πρώτη φορά στο σπίτι τους τους μυστηριώδεις γείτονές τους για δείπνο.

Η βραδιά παίρνει απρόβλεπτη τροπή, καθώς έρχονται στην επιφάνεια καλά κρυμμένα συναισθήματα, μυστικά και οι πιο ανεξερεύνητες πτυχές της επιθυμίας και των ανθρώπινων σχέσεων.

Το Πάρτι Γενεθλίων

του Miguel Ángel Jiménez

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, μεταφέρει τον θεατή στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όπου ένα λαμπερό πάρτι γενεθλίων στη χλιδάτη ιδιωτική νήσο του πανίσχυρου μεγιστάνα Μάρκου Τιμολέων εξελίσσεται σε πεδίο οικογενειακών συγκρούσεων, μυστικών και ανατροπών.

Ένα κομψό δράμα που εξερευνά τη σχέση εξουσίας, πλούτου και προσωπικής ελευθερίας, με ξεχωριστή στιγμή τη σκηνή του ζεϊμπέκικου του Νταφόε υπό τη συνοδεία της φωνής του Γιώργου Μαργαρίτη. Η ταινία προβάλλεται σε αποκλειστική πρώτη προβολή.

Μουσική

Παύλος Παυλίδης

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός επιστρέφει στην Πλατεία Νερού, έναν χρόνο μετά την sold out εμφάνισή του στον ίδιο χώρο.

Με ένα ανανεωμένο live set που θα διατρέχει όλη τη μουσική του πορεία, από τα Ξύλινα Σπαθιά έως σήμερα, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά και τραγούδια από τον επερχόμενο νέο του δίσκο. Μαζί του θα εμφανιστούν οι Pan Pan και Παιδί Τραύμα.

Κυριακή 5 Ιουλίου

Πλατεία Νερού, Φάληρο

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