«Τα καλύτερά μας χρόνια» στις 22/09 στο Κηποθέατρο Παπάγου με Αργυράκη, Τζορντανέλλι, Πολυχρονιάδη

«Τα καλύτερά μας χρόνια» στις 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου με Μπέσσυ Αργυράκη, Λάκη Τζορντανέλλι και Γιώργο Πολυχρονιάδη

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«Τα καλύτερά μας χρόνια» στις 22/09 στο Κηποθέατρο Παπάγου με Αργυράκη, Τζορντανέλλι, Πολυχρονιάδη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση, κέφι και αμέτρητες διαχρονικές επιτυχίες έρχεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κηποθέατρο Παπάγου για να μας ταξιδέψει στα καλύτερά μας χρόνια, στις πιο όμορφες δεκαετίες της ελληνικής και ξένης μουσικής.

Η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι συναντιούνται επί σκηνής σε μια ξεχωριστή συναυλία με τίτλο «Τα Καλύτερά μας Χρόνια», παρουσιάζοντας τις μεγαλύτερες προσωπικές τους επιτυχίες, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από τις δεκαετίες του '60, του '70, του '80 και του '90.

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Ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες που μεγάλωσαν γενιές, τραγούδια που έγιναν διαχρονικές επιτυχίες και εξακολουθούν να συγκινούν, να διασκεδάζουν και να ενώνουν μικρούς και μεγάλους. Από τις χρυσές εποχές της ποπ και του ελαφρού τραγουδιού μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο λίγες, η βραδιά υπόσχεται ένα ασταμάτητο μουσικό ταξίδι γεμάτο κέφι, νοσταλγία και χορό.

Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες με σπουδαία πορεία, ζωντανή σκηνική παρουσία και ανεξάντλητη ενέργεια, προσκαλούν το κοινό να τραγουδήσει μαζί τους τραγούδια που δεν χάθηκαν ποτέ στον χρόνο, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν το soundtrack της ζωής μας. «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» είναι μια γιορτή της μουσικής, των αναμνήσεων και της παρέας.

Μια συναυλία για όλους εκείνους που πιστεύουν πως οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ηλικία και πως η καλή μουσική ενώνει πάντα τις γενιές. Μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια που θα σιγοτραγουδάμε για πάντα. Γιατί τα καλύτερά μας χρόνια... έχουν πάντα τη δική τους μουσική.

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας: https://cometogether.live/el/event/6311/ta-kalytera-mas-chronia-lakis-tzorntanelli-mpessy-argyraki-giorgos-polychroniadis

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