Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Καίτη Φούτση

Snapshot Η ηθοποιός Καίτη Φούτση απεβίωσε στις 2 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 85 ετών.

Είχε καριέρα σχεδόν 50 ετών στο θέατρο και την τηλεόραση, με πολλούς χαρακτηριστικούς ρόλους.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε τον θάνατό της και τη χαρακτήρισε εργατική και αθόρυβη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Η προσωπική τους γνωριμία ξεκίνησε το 1982, σε συνεργασία σε θεατρική παράσταση.

Δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες από σημαντικές στιγμές της καριέρας της, όπως συνεργασίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Μάρθα Καραγιάννη. Snapshot powered by AI

Η ηθοποιός Καίτη Φούτση έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 85 ετών, όπως γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή του στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας, σήμερα (6/9).

Η Καίτη Φούτση γεννήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1941 και για σχεδόν πέντε δεκαετίες εργάστηκε στο θέατρο και την τηλεόραση, συμμετέχοντας σε πολλές παραγωγές και ερμηνεύοντας χαρακτηριστικούς ρόλους. Παράλληλα με την επαγγελματική της πορεία, δημιούργησε τη δική της οικογένεια.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, κάνοντας λόγο για μια αγαπημένη συνάδελφο, η οποία σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της παρέμενε «εργατική και αθόρυβη».

«Αθόρυβα έφυγε από την ζωή πριν λίγες μέρες στις 2/9 μια αγαπημένη συνάδελφος ηθοποιός που σε όλη την καριέρα της ήταν πολύ εργατική και αθόρυβη. Η Καίτη Φούτση δεν είναι πια κοντά μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην προσωπική τους γνωριμία, η οποία ξεκίνησε το 1982, όταν συνεργάστηκαν στον θίασο «Νέα Πορεία» στην παράσταση του Γιώργου Χαραλαμπίδη «Έχω στόχο, κύριε Πρόεδρε», που παρουσιάστηκε στην Αθήνα αλλά και σε περιοδεία.

Στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας δημοσίευσε φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της καριέρας της. Σε μία από αυτές, η Καιτή Φούτση εμφανίζεται στην παράσταση «Χτυποκάρδια στο θρανίο» στο θέατρο, μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Άλλο στιγμιότυπο προέρχεται από την τηλεοπτική της εμφάνιση στον πρώτο «Γιούγκερμαν» της ΕΡΤ, ενώ σε ακόμη μία φωτογραφία βρίσκεται μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς «Δρόμος», που είχε προβληθεί από την ΕΡΤ.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε την ηθοποιό με λόγια αγάπης: «Καλό σου ταξίδι αγαπημένη Καιτούλα. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη».

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