Μίχαελ Μεντλ: Πέθανε ο Γερμανός ηθοποιός σε ηλικία 82 ετών – Μία καριέρα 200 ρόλων

Με τη χαρακτηριστική φωνή και την επιβλητική παρουσία του πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και σειρές – Η μάχη με τον καρκίνο και τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Μίχαελ Μεντλ: Πέθανε ο Γερμανός ηθοποιός σε ηλικία 82 ετών – Μία καριέρα 200 ρόλων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μίχαελ Μεντλ, διάσημος Γερμανός ηθοποιός με πάνω από 200 ρόλους, πέθανε σε ηλικία 82 ετών.
  • Ξεχώρισε για τον ρόλο του πρώην καγκελάριου Βίλι Μπραντ στην τηλεοπτική παραγωγή Im Schatten der Macht, που του απέφερε τη Χρυσή Κάμερα το 2004.
  • Παρά τις σοβαρές περιπέτειες με τον καρκίνο από το 2007, συνέχισε να εργάζεται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση για πολλά χρόνια.
  • Το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο Götz George για το σύνολο της καλλιτεχνικής του πορείας.
  • Αφησε πίσω του τρία παιδιά και ένα εγγόνι, ενώ επί πάνω από δύο δεκαετίες ήταν σύντροφος της ηθοποιού Κάρολιν Φινκ.
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Ο Μίχαελ Μεντλ, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους ηθοποιούς του γερμανικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Με τη βαθιά και στεντόρεια φωνή, τα έντονα χαρακτηριστικά και την επιβλητική του παρουσία, ο Μεντλ είχε καταφέρει επί δεκαετίες να γίνει ένα από τα γνώριμα πρόσωπα της γερμανικής οθόνης. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερες από 200 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, υποδυόμενος με την ίδια πειστικότητα κακοποιούς, σκληρούς χαρακτήρες, πολιτικούς αλλά και ρομαντικούς ήρωες.

Από τον «υπολοχαγό» στον Βίλι Μπραντ

Ανάμεσα στις σημαντικότερες συμμετοχές του συγκαταλέγονται ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Η Πτώση» (2004, υποδήθηκε τον στρατηγό του Πυροβολικού, Χέλμουτ Βάιντλινγκ), Der Schattenmann (1996), Die Gustloff (2008) και Karol Wojtyła – Geheimnisse eines Papstes (2006).

Ωστόσο, ο ρόλος που επισφράγισε την καριέρα του, ήταν εκείνος του πρώην καγκελάριου της Δυτικής Γερμανίας, Βίλι Μπραντ, στη διμερή τηλεοπτική παραγωγή της ARD με τίτλο Im Schatten der Macht, που προβλήθηκε το 2003.

Ο Μεντλ προσέγγισε τον ιστορικό πολιτικό με ιδιαίτερη ευαισθησία, αποδίδοντας όχι μόνο τη δημόσια εικόνα του Μπραντ, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά του. Η ερμηνεία του εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς και του χάρισε το 2004 τη Χρυσή Κάμερα ως καλύτερου Γερμανού ηθοποιού.

Ο Μεντλ είχε χαρακτηρίσει τον ρόλο του Βίλι Μπραντ ως «τον ρόλο της ζωής μου».

Η αναγνώριση της προσφοράς του συνεχίστηκε έως τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το 2024 τιμήθηκε με το Βραβείο Götz George για το σύνολο της καλλιτεχνικής του πορείας.

Περισσότεροι από 200 ρόλοι σε μία καριέρα δεκαετιών

Ο Μίχαελ Μεντλ δεν ήταν ένας ηθοποιός που ταυτίστηκε με έναν μόνο ρόλο. Από τη δεκαετία του 1990 και για πολλά χρόνια, παρέμενε ενεργός σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σύνολο έργου.

Οι περιπέτειες με την υγεία του

Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Από το 2007, είχε περάσει αρκετές περιπέτειες με τον καρκίνο, μεταξύ άλλων του οισοφάγου και του εντέρου, ενώ, αργότερα είχε δημοσιοποιήσει και την περιπέτεια με τον καρκίνο του δέρματος.

Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε να εργάζεται και να εμφανίζεται μπροστά στις κάμερες.

Το 2016, είχε μιλήσει με εμφανή συγκίνηση για το τέλος της μεγάλης περιόδου της καριέρας του, επισημαίνοντας πως «η μεγάλη καριέρα μου ως ηθοποιού έχει πλέον τελειώσει». Ο ηθοποιός συνέδεσε μάλιστα την αποχή του από την υποκριτική με το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε δουλέψει υπερβολικά.

Ο Μίχαελ Μεντλ αφήνει πίσω του τρία παιδιά και ένα εγγόνι. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες ήταν σύντροφος της ηθοποιού, Κάρολιν Φινκ. Το ζευγάρι δεν παντρεύτηκε, αλλά απέκτησε δύο παιδιά, την Τζοάνα και τον Μάρλον. Ο Μεντλ είχε επίσης έναν γιο, τον Άντριαν, από προηγούμενο γάμο.

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