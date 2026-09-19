Φθινόπωρο στην Αθήνα: 10 δωρεάν πράγματα που μπορείς να κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο

Snapshot Το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα προσφέρονται δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως ξεναγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και συναυλίες σε διάφορους χώρους όπως το ΚΠΙΣΝ, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η ξενάγηση «Ακολουθώντας τη διαδρομή του νερού» στο ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει τα βιώσιμα συστήματα διαχείρισης νερού του πάρκου και πραγματοποιείται το Σάββατο και την Κυριακή.

Η παράσταση «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αφηγείται την ενηλικίωση και αντίσταση σε μια δικτατορική Αλβανία και εντάσσεται στο 4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – Balkan Land».

Η ομαδική έκθεση «No Blue No Future» στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων συνδυάζει σύγχρονη τέχνη και θαλάσσια οικολογία, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως η ρύπανση και η κλιματική κρίση.

Το Platforms Project 2026 φιλοξενεί 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες από 22 χώρες στο Καπνεργοστάσιο, προσφέροντας performances, workshops και εκθέσεις σύγχρονης τέχνης με ελεύθερη είσοδο και απαιτούμενη ταυτότητα. Snapshot powered by AI

Το Σαββατοκύριακο έφτασε και η Αθήνα έχει πολλές επιλογές για όσους θέλουν να βγουν, να ανακαλύψουν κάτι διαφορετικό και να περάσουν όμορφα χωρίς κόστος.

Από ξεναγήσεις και συναυλίες μέχρι εκθέσεις, θέατρο και δράσεις ενημέρωσης, συγκεντρώσαμε 10 δωρεάν προτάσεις για το Σαββατοκύριακο.

1. Ακολούθησε τη διαδρομή του νερού στο ΚΠΙΣΝ

Μια διαφορετική ξενάγηση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος περιμένει το κοινό αυτό το Σαββατοκύριακο. Η δράση «Ακολουθώντας τη διαδρομή του νερού» οδηγεί τους επισκέπτες από το Κανάλι στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, αποκαλύπτοντας πώς το ΚΠΙΣΝ διαχειρίζεται το νερό και ποια καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα εφαρμόζει για τη φροντίδα του Πάρκου και την προστασία των φυσικών πόρων.

Η ξενάγηση πραγματοποιείται από τη Στέλλα Αθανασίου, Αρχιτέκτονα και Υπεύθυνη Τεχνικών Υπηρεσιών.

Πότε: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 17:30-18:30 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 11:30-12:30

Σημείο συνάντησης: Canal Café

Είσοδος: Δωρεάν

2. «Μεταμορφώσεις, Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, φέρνοντας στην Αθήνα πέντε πρωτότυπες παραγωγές του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων.

Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, οι παραγωγές παρουσιάζονται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ και ξεπερνούν τα όρια του θεάτρου, συνομιλώντας με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η εγκατάσταση «Μεταμορφώσεις, Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου», που εξετάζει τη μεταμόρφωση μέσα από τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός βρίσκεται ξαφνικά στη θέση του θηράματος.

Η εγκατάσταση αντλεί έμπνευση από τις «Μεταμορφώσεις» του Οβιδίου και ειδικότερα από τον μύθο του Ακταίωνα. Χωρικές παρεμβάσεις, γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές και πλήθη μικρών ελαφιών δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου τα όρια ανάμεσα στο ανθρώπινο και το μη ανθρώπινο μετατοπίζονται.

Πότε: 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου

Πού: Φουαγιέ Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ, ΚΠΙΣΝ

Είσοδος: Δωρεάν

3. Μουσική από τα Δυτικά Καρπάθια στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Το SNFCC Youth Council παρουσιάζει τον Richard Hronský, έναν νέο καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στην περιοχή των Δυτικών Καρπαθίων.

Ο Hronský συνδυάζει παραδοσιακά ποιμενικά πνευστά, όπως η φουγιάρα (fujara), με ηλεκτρονική επεξεργασία και αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας ατμοσφαιρικά ηχοτοπία που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, τη νοσταλγία και τη συλλογική περισυλλογή.

Στη συναυλία του, στο πλαίσιο του Green Weekend, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει δικές του ηχογραφήσεις πεδίου από ποτάμια της Ελλάδας με στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής.

Πότε: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 19:30

Πού: ΚΠΙΣΝ

Είσοδος: Δωρεάν

Το SNFCC Youth Council δημιουργήθηκε και οργανώνει τις δράσεις του χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

4. «No Blue No Future»: Όταν η τέχνη συναντά τη θάλασσα

Μια έκθεση που φέρνει στο ίδιο τραπέζι τη σύγχρονη τέχνη και τη θαλάσσια οικολογία φιλοξενεί η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων.

Η ομαδική έκθεση «No Blue No Future» ανοίγει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου 2026. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και σε επιμέλεια της Νίνας Φραγκοπούλου, δρ Θαλάσσιας Βιολογίας και ανεξάρτητης επιμελήτριας εκθέσεων.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι Άγγελος Αντωνόπουλος, Έλενα Αντωνοπούλου, Θαλασσινή Δούμα, Ελένη Ζούνη, Μάριον Ιγγλέση, Άρης Κατσιλάκης, Μάρω Κερασιώτη, Αγγελική Λόη, Μιχάλης Μανουσάκης, Χριστίνα Μήτρεντσε, Νίκος Μόσχος, Πανδώρα Μουρίκη, Αντωνία Παπατζανάκη, Βασίλης Παφίλης, Δήμητρα Σκανδάλη, Γιώργος Σταματάκης, Παναγιώτης Τανιμανίδης, Βίκυ Τσαλαματά και Πλάτων Αλέξης Χατζημιχάλης, μαζί με τον Γιάννη Ίσσαρη, δρ Ωκεανογραφίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, ερευνητή, υποβρύχιο φωτογράφο και κινηματογραφιστή.

Τα έργα προσεγγίζουν τη θάλασσα ως ένα σύνθετο οικοσύστημα που επηρεάζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ρύπανση, υπεραλίευση, κλιματική κρίση και μετακινήσεις πληθυσμών αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα που βρίσκουν χώρο στην έκθεση.

Μέσα από διαφορετικά εικαστικά μέσα, υποβρύχιες εικόνες και βίντεο, η έκθεση δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στην καλλιτεχνική εμπειρία και την επιστημονική γνώση. Παράλληλα, συνομιλεί με την έννοια της «Μπλε Μετάβασης», δηλαδή την ανάγκη για ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το «μπλε», όπως υπογραμμίζει η έκθεση, δεν είναι απλώς ένα χρώμα ή ένα τοπίο, αλλά προϋπόθεση ζωής. Την έκθεση συνοδεύει δίγλωσσος ηλεκτρονικός κατάλογος.

Πότε: 18 Σεπτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου 2026

Πού: Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Είσοδος: Δωρεάν

5. «Συναστρία»: Τέχνη, ποίηση και σπάνια βιβλία κάτω από τον έναστρο ουρανό

Στο Αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζεται η ομαδική έκθεση «Συναστρία».

Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου, αντλεί έμπνευση από τον έναστρο ουρανό ως πεδίο ανθρώπινης παρατήρησης, μύθου και συλλογικής μνήμης. Στον πυρήνα της, η σύγχρονη εικαστική δημιουργία είκοσι διακεκριμένων καλλιτεχνών συνομιλεί με δεκατρείς ποιητικές φωνές.

Παράλληλα, η ΕΒΕ παρουσιάζει επιλεγμένα χειρόγραφα και σπάνια βιβλία από τις Ειδικές Συλλογές της, φωτίζοντας τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το ουράνιο στερέωμα.

Η εμπειρία εξελίσσεται κάτω από τη γυάλινη οροφή του κτηρίου, με το φυσικό φως και τις μεταβολές της ημέρας να αποτελούν μέρος της περιήγησης.

Η έκθεση έχει επίσης σχεδιαστεί με γνώμονα την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, καθώς περιλαμβάνει απτικές αποδόσεις έργων, ηχητικές αφηγήσεις και προσαρμοσμένο συνοδευτικό υλικό για επισκέπτες με οπτική αναπηρία.

Την επιμέλεια και το κείμενο υπογράφει ο Κώστας Πράπογλου, ενώ η «Συναστρία» αποτελεί σύλληψη του Λευτέρη Μωυσιάδη, ο οποίος έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του εγχειρήματος. Τη διοργάνωση και την παραγωγή υπογράφει η Tsakalou PR Agency.

Πότε: 16 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 2026

Πού: Αίθριο 4ου ορόφου, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ

Είσοδος: Δωρεάν

6. «Στο Μουσείο μένουν οι φίλοι μου» της Ιόλης Ξιφαρά

Μια διαφορετική ματιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει η Ιόλη Ξιφαρά μέσα από την έκθεση ζωγραφικής «Στο Μουσείο μένουν οι φίλοι μου».

Η καλλιτέχνις δημιουργεί έργα εμπνευσμένα από τα αρχαία εκθέματα του μουσείου, τη σχέση της με τον δάσκαλό της Αλέκο Φασιανό, αλλά και από προσωπικές εμπειρίες, μνήμες, σημειώσεις και την καθημερινότητα της Αθήνας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύνδεση του μύθου, της τέχνης και της καθημερινής ζωής. Οι αναφορές στα αρχαία αντικείμενα συναντούν σύγχρονες μορφές και τις επιρροές της ζωγράφου από σημαντικούς καλλιτέχνες.

Στόχος της έκθεσης είναι η αναζήτηση του μύθου που εξακολουθεί να διατρέχει την καθημερινότητα.

Πού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Πότε: Σάββατο 08:00 - 19:00 Κυριακή 08:00 - 19:00

Είσοδος: Δωρεάν

Την επιμέλεια και την οργάνωση έχει η Αιμιλία Κουγιά, ενώ τον συντονισμό παραγωγής ο Αποστόλης Σαρρής.

7. «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Μια ιστορία ενηλικίωσης, καταπίεσης, αντίστασης και επιβίωσης έρχεται στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

Η βραβευμένη και πολυμεταφρασμένη νουβέλα της Ornela Vorpsi, «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις», παρουσιάζεται για μία μοναδική παράσταση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο πλαίσιο του 4ου Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – Balkan Land».

Η παράσταση, σε διασκευή και σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι, έχει πρωταγωνίστρια την Αγγελική Καρυστινού, ενώ οι Αθηνά Καραγιώτη και Vefi Redhi υποδύονται οικεία αλλά και εφιαλτικά πρόσωπα.

Η Ornela, η κεντρική ηρωίδα, αφηγείται άλλοτε με πίκρα και άλλοτε με χιούμορ την πορεία της προς την ενηλικίωση σε μια Αλβανία υπό το βάρος της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα. Μέσα από τη δική της ιστορία ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη κοινωνία, με την καταπίεση, τις απαγορεύσεις, την πατριαρχία και την καταστολή του ερωτισμού και της προσωπικής ελευθερίας να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Η παράσταση εξετάζει παράλληλα τη βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να ονειρευτεί, να αντισταθεί και να επιβιώσει.

Η δράση αποτελεί μέρος του φετινού «Balkan Land», που πραγματοποιείται στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει την κοινή ιστορία, τα βιώματα και τους πολιτισμικούς δεσμούς των ανθρώπων των Βαλκανίων, μέσα από τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική και τον χορό.

Η διοργάνωση ξεκινά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με προβολές βαλκανικών ταινιών, συνεχίζεται το Σάββατο με σύγχρονο βαλκανικό θέατρο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με μουσικοχορευτική εκδήλωση, με τη Banda Calda, το πολυφωνικό αλβανικό σύνολο «Λοτ Κουρμπέτι» (Δάκρυα Ξενιτιάς) και παραδοσιακούς βουλγαρικούς χορούς από την ομάδα «Ludi–mladi».

Πότε: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 21:00

Πού: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Είσοδος: Δωρεάν

8. «Τα Νερά»: Ένα ταξίδι στον πυρήνα της Γης

Η παράσταση «Τα Νερά» της Ιωάννας Πιατά προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα φανταστικό ταξίδι ανάμεσα στη μνήμη, τη φύση και τη συμφιλίωση.

Η ιστορία ακολουθεί την Αναΐς, ένα εσωστρεφές 9χρονο κορίτσι, που μετά την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς ανακαλύπτει πως δεν κυλούν δάκρυα από τα μάτια της.

Μαζί με ένα παγόνι ξεκινά ένα ταξίδι σε έναν παράλληλο κόσμο, στον πυρήνα της Γης, όπου το παρελθόν συνδέεται με το μέλλον. Εκεί, στα υπόγεια νερά, συναντά αρχέγονες μορφές και θεότητες άλλων πολιτισμών και προσπαθεί να λύσει τον γρίφο που θα επαναφέρει τη φυσική ροή των νερών της Γης.

Τα νερά του κόσμου, τα οποία κατέχει η θεά Αναχίτα, εξαρτώνται από τα δάκρυα ενός μικρού κοριτσιού.

Τρία κορίτσια, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που θα μπορούσε να βρει κανείς σε ένα παιδικό δωμάτιο, αφηγούνται αυτή την περιπέτεια μαγικού ρεαλισμού, βουτούν στον πυρήνα της Γης και στο μυαλό της Αναΐς και μαζί με τα παιδιά-θεατές ανακαλύπτουν τον κρίκο που συνδέει τις πηγές των ανθρώπινων συναισθημάτων με τις πηγές της Γης.

Τη σύλληψη, τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ιωάννα Πιατά. Η μουσική και το ηχητικό περιβάλλον είναι του Γιώργου Ραμαντάνη, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Βασιλικής Σουρρή και η επιμέλεια κίνησης της Δήμητρας Μητροπούλου.

Παίζουν οι Ελίνα Ρίζου, Δήμητρα Μητροπούλου και Ιωάννα Πιατά.

Πότε: 20 Σεπτεμβρίου στις 12:00

Πού: Θόλος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος: Δωρεάν

9. «Models of Elsewhere»: Όταν το οικείο συναντά το άγνωστο

Στην έκθεση «Models of Elsewhere», οι Chris Hawtin και Augustus Veinoglou εξερευνούν τα όρια ανάμεσα στο οικείο και το άγνωστο μέσα από ζωγραφική, σχέδιο, γλυπτική και εγκαταστάσεις.

Οι δύο καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αποσπάσματα τοπίων, χαρακτήρων, γεωλογικών σχηματισμών και αντικειμένων ως τεκμήρια ευρύτερων συστημάτων.

Ο Chris Hawtin συνδυάζει παραδοσιακές τεχνικές με ψηφιακή μοντελοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη, εστιάζοντας στη μυθολογία των Metics και τους The Epoches.

Ο Augustus Veinoglou μεταμορφώνει υπαρκτές μορφές και δημιουργεί μικροτοπία εμπνευσμένα από φυσικά φαινόμενα και μνήμες. Στη σειρά «Spaceships», μάλιστα, μετατρέπει βραχώδεις σχηματισμούς σε μηχανοειδείς οντότητες.

Τα έργα των δύο καλλιτεχνών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αμφισβητούν συμβατικές κατηγορίες, όπως το φυσικό και το τεχνητό ή ο οργανισμός και η μηχανή.

Πότε: Σάββατο 11:00 - 18:00 Κυριακή 12:00 - 16:00

Πού: Snehta Residency, Ιωάννου Δροσοπούλου

Είσοδος: Δωρεάν

10. Platforms Project 2026 στο Καπνεργοστάσιο

Το Platforms Project 2026 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, μετατρέποντάς το για λίγες ημέρες σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης της ανεξάρτητης σύγχρονης τέχνης.

Από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες από 22 χώρες και περισσότεροι από 1.100 καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα και δράσεις, ενώ performances, συζητήσεις, workshops και ξεναγήσεις δίνουν στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τους ίδιους τους δημιουργούς.

Παράλληλα, επιστρέφει για ένατη χρονιά το Open Studios, με τη συμμετοχή φοιτητών και εργαστηρίων από σχολές καλών τεχνών της Ελλάδας, ενώ το Kids’ Lab απευθύνεται στους μικρότερους επισκέπτες.

Πότε: Σάββατο 11:00 - 18:00 Κυριακή 12:00 - 16:00

Πού: Καπνεργοστάσιο, Λένορμαν 218

Είσοδος: Δωρεάν *Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος δημόσιου εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

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