Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου για συμφωνία με την Ελλάδα

Ο Όσμπορν ελπίζει σε μια διευθέτηση που θα επιτρέπει την έκθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Γλυπτά του Παρθενώνα: Αισιόδοξος ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου για συμφωνία με την Ελλάδα
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  • Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, εκφράζει αισιοδοξία για συμφωνία με την Ελλάδα σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον υπάρξει διάθεση συμβιβασμού και από τις δύο πλευρές.
  • Η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την έκθεση των γλυπτών τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, με διαμοιρασμό, που όμως δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση.
  • Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται καμία συμφωνία που αναγνωρίζει τη βρετανική κυριότητα ή δανεισμό των γλυπτών.
  • Το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα αναμένεται να αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τα Γλυπτά αποσπάστηκαν από την Ακρόπολη στις αρχές του 19ου αιώνα από τον 7ο Κόμη του Έλγιν και βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο από τότε, με την Ελλάδα να ζητά την επιστροφή τους μετά την ανεξαρτησία της το 1832.
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Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να επιτύχουν συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εάν και οι δύο πλευρές επιδείξουν διάθεση συμβιβασμού.

«Παραμένω αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Όσμπορν σε συνέντευξή του στην Αθήνα. «Αν όλοι προσεγγίσουν το ζήτημα με το πνεύμα ότι δεν θα πάρουν όλα όσα επιθυμούν -όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία- τότε υπάρχει περιθώριο για να επιτευχθεί συμφωνία».

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα αποσπάστηκαν από την Ακρόπολη της Αθήνας στις αρχές του 19ου αιώνα από απεσταλμένους του 7ου Κόμη του Έλγιν. Ο Έλγιν είχε διατελέσει πρεσβευτής της Βρετανίας στην Κωνσταντινούπολη -πρωτεύουσα τότε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας- κατά την περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν υπό οθωμανικό έλεγχο. Ο Έλγιν πώλησε τα γλυπτά στη βρετανική κυβέρνηση, η οποία στη συνέχεια ανέθεσε τη διαχείρισή τους στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.

Από την απόκτηση της ανεξαρτησίας της από τους Οθωμανούς το 1832, η Ελλάδα ζητά επανειλημμένα την επιστροφή της συλλογής γλυπτών και ζωφόρων που φιλοτεχνήθηκαν από τον αρχαίο Έλληνα γλύπτη Φειδία. Ο Όσμπορν, πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, προσπαθεί να συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας από τότε που ανέλαβε τη θέση του στο Βρετανικό Μουσείο το 2021. Στις αρχές του 2023 φαινόταν να πλησιάζει σε μια συμφωνία που θα προέβλεπε τη σταδιακή επιστροφή των Μαρμάρων στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής. Ωστόσο, περισσότερα από τρία χρόνια αργότερα, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.

«Ελπίζω πραγματικά να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση βάσει της οποίας τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει διαμοιρασμός», δήλωσε την Τρίτη ο Όσμπορν. «Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα -το κατανοώ και το σέβομαι- αλλά αυτή είναι η δική μας θέση. Επομένως, αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα».

Αντίθετη η θέση του Όσμπορν με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στον Guardian τον Σεπτέμβριο ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα απαιτούσε την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε κάποιο σχήμα που θα σήμαινε ότι "δανειζόμαστε" τμήματα του ίδιου μας του μνημείου».

Πριν αναλάβει την εξουσία, ο Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει το 2023 ότι τα γλυπτά θα έπρεπε να επιστραφούν στην Ελλάδα «χωρίς όρους».

Καθώς η βρετανική κυβέρνηση υπό τον Μπέρναμ εξετάζει τρόπους ενίσχυσης των σχέσεών της με την ΕΕ, ο Έλληνας πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι το ζήτημα των Μαρμάρων θα συνδεθεί με τυχόν συνομιλίες για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα που αφορά την Ελλάδα, αλλά για ζήτημα που αφορά την Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στις 6 Οκτωβρίου.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συναντηθούν με τον Μπέρναμ σε σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις Βρυξέλλες τον επόμενο μήνα. «Σέβομαι την ένταση του συναισθήματος στην Ελλάδα», δήλωσε ο Όσμπορν, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την πέμπτη επέτειο της Ideal Holdings SA. «Αν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε αυτά τα εκπληκτικά αντικείμενα να εκτίθενται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, και να παρουσιάζονται σε δύο διαφορετικά πλαίσια: το ένα να αφορά την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Αθήνας, και το άλλο -στο Βρετανικό Μουσείο- την ιστορία όλων των πολιτισμών, τοποθετημένων τον έναν δίπλα στον άλλον».

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