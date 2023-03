Βασίλης Σπανούλης: Ο Ολυμπιακός αποσύρει τη φανέλα με το Νο7

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι θα αποσύρει τη φανέλα με το Νο7 προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη, σε ένα ξεχωριστό event στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ήταν κάτι αναμενόμενο, πλέον έγινε γνωστό και το πότε θα γίνει.

Ο λόγος για την απόσυρση της φανέλας με το Νο7 από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κίνηση θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά πήρε αναβολή λόγω του κορονοϊού. Τελικά, θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ο νυν προπονητής του Περιστερίου φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα από το 2010 ως το 2021, κατακτώντας δύο φορές το τρόπαιο της Euroleague και τρία πρωταθλήματα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«“A champion is one who is remembered. A legend is one who is never forgotten.” - Matshona Dhliwayo (“Πρωταθλητής είναι κάποιος που τον θυμούνται. Μύθος είναι εκείνος που δεν ξεχνιέται ποτέ”).

Με ένα ξεχωριστό event στις 17/09/2023, που θα περιλαμβάνει μοναδικές και ιστορικές στιγμές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τιμήσει τον Θρύλο, Βασίλη Σπανούλη και είναι έτοιμη να σηκώσει στον «ουρανό» του ΣΕΦ τη φανέλα με το Νο7!

Μείνετε συντονισμένοι...».

Σχετικές ειδήσεις