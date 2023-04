NBA: Επικό τρολάρισμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Μέμφις Γκρίζλις (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς οδήγησε τους Λέικερς στην πρόκριση επί του Μέμφις με 4-2 και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Σακραμέντο - Γκόλντεν Στέιτ στα ημιτελικά της Δύσης για τα playoffs του NBA.

Ο 38χρονος σούπερ σταρ του Λος Άντζελες συνεχίζει να κάνει «όργια» μέσα στο παρκέ και απάντησε με τις εμφανίσεις του στις προκλήσεις του Ντίλον Μπρουκς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σειράς με το Μέμφις τον είχε αποκαλέσει γέρο.

Ο Τζέιμς ήταν ο πρωταγωνιστής στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων και με 22 πόντους οδήγησε τους Λέικερς στη μεγάλη νίκη με 125-85.

Δεν έχασε μάλιστα την ευκαιρία να τρολάρει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τους Γκρίζλις! «Αν με δεις ποτέ να παλεύω σε ένα δάσος με μια αρκούδα γκρίζλι, βοήθα την αρκούδα», έγραψε.

If you ever see me fighting in the forest with a Grizzly bear, HELP THE BEAR ?