Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε παραμονή Λαρεντζάκη

Η ομάδα του Ολυμπιακού, παρά τα όσα προηγήθηκαν, τελικά διατήρησε στον ρόστερ της τον Έλληνα παίκτη μέχρι το 2029.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Παρέμεινε στον Ολυμπιακό ο Έλληνας γκαρντ
Παρά τα όσα είχαν προηγηθεί με τους «ερυθρόλευκους» να μη μοιάζουν «ζεστοί» να διατηρήσουν στην ομάδα τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, παρά τα όσα είχαν γίνει γνωστά περί μείωσης των αποδοχών του και σκέψεις... φυγής από τον Έλληνα παίκτη, παρά την όχι και τόσο μεγάλη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, οι δύο πλευρές τελικά τα βρήκαν και ο Λαρεντζάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά μέχρι το καλοκαίρι του 2029 όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορρντ δεσμεύεται βάσει συμβολαίου με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2029.

«Θα συνεχίσω να δίνω το 100% μου»

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους και πρώτα από όλα τους Προέδρους, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στο OlympiacosBC.gr ο διεθνής γκαρντ.

Και συνέχισε: «Όταν είχα έρθει στην ομάδα ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ και να προσφέρω στο υψηλό επίπεδο. Νομίζω πως το κατάφερα. Έδινα και θα συνεχίσω να δίνω το 100% μου και είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω αυτό και για τα επόμενα χρόνια».

Η σχέση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που φορά την ερυθρόλευκη φανέλα από το 2020, με την ομάδα και τους φιλάθλους της είναι βαθιά και ουσιαστική. «Αυτό που με δένει τόσο με αυτή την ομάδα είναι πάνω από όλα ο κόσμος. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι πως έχουν καταλάβει την ιδιοσυγκρασία μου και ταυτίζονται με το πάθος μου, την ενέργειά μου και το ότι παλεύω πάντα για το καλύτερο».

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών, οι στόχοι, ωστόσο, δεν αλλάζουν. «Στόχος και ταυτόχρονα όνειρό μου είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, έχουμε παλέψει σκληρά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να συνεχίσει να μας αγαπάει και να μας στηρίζει. Ο κόσμος είναι εκείνος που μας δίνει ενέργεια σε κάθε ματς και μόνο μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον απόλυτο στόχο, που είναι να πανηγυρίσουμε μια Ευρωλίγκα».

Τέλος, αναφερόμενος στην παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, είπε: «Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον το δικό του σπίτι. Είναι μια τεράστια επιτυχία των Προέδρων. Ήταν το όνειρο όλων. Και των φιλάθλων και το δικό μας. Το να έχεις το δικό σου γήπεδο σε βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που έχω ονειρευτεί για το νέο μας σπίτι είναι να είναι συνέχεια γεμάτο και να πανηγυρίσουμε μέσα σε αυτό με τον κόσμο μας όσους περισσότερους τίτλους γίνεται».

