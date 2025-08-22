Εθνική Ελλάδας: Αυλαία στο τουρνουά «Ακρόπολις» κόντρα στην Ιταλία - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η ομάδα της Ιταλίας είναι η αντίπαλος της Εθνικής ομάδας στην τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Εθνική Ελλάδας
Τελευταία "μάχη" στο "Ακρόπολις" για την "επίσημη αγαπημένη"
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket 2025 πλησιάζει και η Εθνική μας ομάδα κορυφώνει την προετοιμασία της για την προσπάθειά διάκρισή της στο μεγάλο τουρνουά.

Απόψε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία, στην τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις» με τον Βασίλη Σπανούλη να τσεκάρει την ετοιμότητα των παικτών του σε ένα ακόμα δυνατό φιλικό.

Ελλάδα και Ιταλία έχουν αναμετρηθεί 64 φορές στο παρελθόν σε επίπεδο Ανδρών, με την ελληνική ομάδα να μετρά 26 νίκες.

Αναλυτικά:

  • 08/05/1951 Ευρωμπάσκετ (Παρίσι): 51-64
  • 24/04/1952 Φιλικό (Μιλάνο) 34-25
  • 04/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Τάμπερε) 58-74
  • 03/05/1972 Προολυμπιακό Τουρνουά (Άρνεμ) 62-70
  • 27/09/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 54-59
  • 22/05/1974 Κύπελλο Εθνών (Γλυφάδα) 59-75
  • 02/06/1974 Κύπελλο Εθνών (Βιτσέντζα) 53-59
  • 09/06/1979 Ευρωμπάσκετ (Τορίνο) 52-81
  • 20/05/1983 Φιλικό (Τορίνο) 66-94
  • 28/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 83-108
  • 14/06/1986 Φιλικό (Καζέρτα) 78-93
  • 19/06/1986 Φιλικό (ΣΕΦ) 91-93
  • 29/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο) 95-109
  • 10/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 90-78
  • 05/06/1988 Φιλικό (ΣΕΦ) 80-73
  • 11/06/1988 Φιλικό (Μπολόνια) 75-90
  • 08/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 91-88
  • 27/05/1989 Φιλικό (Χάγη) 108-110
  • 05/06/1989 Φιλικό (ΣΕΦ) 93-80
  • 15/07/1990 Φιλικό (Μπόρμιο) 80-81
  • 09/06/1991 Φιλικό (ΣΕΦ) 78-102
  • 24/06/1991 Ευρωμπάσκετ (Ρώμη) 72-82
  • 29/05/1992 Φιλικό (Τεργέστη) 85-89
  • 10/06/1992 Φιλικό (ΣΕΦ) 75-65
  • 24/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 88-73
  • 02/07/1994 Φιλικό (Μπολόνια) 69-95
  • 16/07/1994 Φιλικό (ΣΕΦ) 80-62
  • 27/12/1994 Φιλικό (Νέα Σμύρνη) 65-63
  • 28/12/1994 Φιλικό (Νέα Σμύρνη) 69-64
  • 23/06/1995 Ευρωμπάσκετ (ΟΑΚΑ) 67-61
  • 06/07/1996 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 71-49
  • 14/06/1997 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 77-84
  • 30/07/1998 Μουντομπάσκετ (ΟΑΚΑ) 64-56
  • 09/06/1999 Φιλικό (ΣΕΦ) 77-53
  • 21/08/2001 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 66-70
  • 31/08/2001 Ευρωμπάσκετ (Αττάλεια) 83-82
  • 14/06/2002 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 64-66
  • 22/06/2002 Φιλικό (Αλάσιο) 77-78
  • 13/08/2003 Φιλικό (Βαρέζε) 80-59
  • 11/09/2003 Ευρωμπάσκετ (Στοκχόλμη) 59-62
  • 15/07/2004 Φιλικό (Μπόρμιο) 74-78
  • 27/07/2004 Φιλικό (Γλυφάδα) 70-71
  • 21/08/2005 Φιλικό (Σαν Τζόρτζιο) 96-98
  • 07/09/2005 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 82-76
  • 01/08/2006 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 70-63
  • 21/08/2007 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 72-62
  • 30/08/2007 Φιλικό (Ρώμη) 73-52
  • 05/08/2011 Φιλικό (Λευκωσία) 76-70
  • 14/08/2011 Φιλικό (Ρίμινι) 73-82
  • 25/08/2011 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 81-82
  • 29/08/2013 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 79-65
  • 08/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Κόπερ) 72-81
  • 24/08/2017 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 73-70
  • 16/08/2019 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 83-63
  • 03/09/2022 Ευρωμπάσκετ (Μιλάνο) 85-81
  • 10/08/2023 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 70-74

Το πρώτο τζάμπολ στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία έχει οριστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) στις 20:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το ERT News.

