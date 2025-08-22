Εθνική Ελλάδας: Τραυματίστηκε ο Σαμοντούροβ, «κόπηκε» ο Νετζήπογλου

Άτυχος στάθηκε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ στο φιλικό της Ελλάδας με την Ιταλία. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, τραυματίστηκε στο χέρι του και μετά το ματς οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η αρχική διάγνωση ήταν πως υπέστη κάκωση τέταρτου μετακαρπίου δεξιάς άκρας χειρός. Μετά την ακτινογραφία στην οποία υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξε κάποιο οστικό πρόβλημα. Κάτι που έφερε ανακούφιση στους ανθρώπους της Εθνικής. Οπότε δεν τίθεται θέμα απουσίας του απ' το Ευρωμπάσκετ για αυτό το λόγο.

Αυτός που δεδομένα δε θα είναι στην Κύπρο, είναι ο Όμηρος Νετζήπογλου. Ο παίκτης του Ολυμπιακού όπως έγινε γνωστό «κόπηκε» από τη συνέχεια της προετοιμασίας και έτσι η αποστολή έχει πλέον 15 παίκτες.