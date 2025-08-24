Οι αθλητικές μεταδόσεις (24/08): Πρόβα τζενεράλε με Γαλλία η Εθνική Ελλάδας πριν το Eurobasket 2025
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γαλλία, στην πρόβα τζενεράλε πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025.
Το τελευταίο φιλικό της δίνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη Γαλλία, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει μετά το τέλος του φιλικού την τελική δωδεκάδα για το Eurobasket 2025.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει αυτή τη στιγμή 13 παίκτες, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να «κόψει» ακόμα έναν, μετά τους Καραγιαννίδη, Νετζήπογλου, Χουγκάζ και Μπαζίνα.
Οι παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.
Το Ελλάδα - Γαλλία είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (24/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTNEWS.
Αναλυτικά το σημερινό (24/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
10:35
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Warm Up)
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)
12:00
ΕΡΤ2
Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)
14:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
14:30
Novasports 3HD
Ντάρμσταντ - Χέρτα Βερολίνου
Bundesliga 2 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας)
14:30
COSMOTE SPORT 7 HD
DTM 2025
Γερμανία, Ζάχσενρινγκ - 2ος Αγώνας
15:30
ΕΡΤ2
Βραζιλία – Γαλλία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
16:00
Novasports Premier League
Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 2025/26
16:00
Novasports Prime
Έβερτον – Μπράιτον
Premier League 2025/26
16:30
Novasports 2HD
Μάιντς – Κολωνία
Bundesliga 2025/26
17:45
Novasports 4HD
Άγιαξ – Χεράκλες
Eredivisie 2025/26
18:00
Novasports 1HD
Οσασούνα – Βαλένθια
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
18:30
Novasports Premier League
Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2025/26
18:30
Novasports 3HD
Γκλάντμπαχ – Αμβούργο
Bundesliga 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Κόμο – Λάτσιο
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Κάλιαρι – Φιορεντίνα
Serie A 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Πόρτο - Κάζα Πία
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:00
ΕΡΤ News
Ελλάδα – Γαλλία
Μπάσκετ
20:15
COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
Novasports Start
Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα
La Liga EA Sports 2025/26
20:30
Novasports 5HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ
La Liga EA Sports 2025/26
21:00
Novasports Prime
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο
21:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Αταλάντα – Πίζα
Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Γιουβέντους – Πάρμα
Serie A 2025-26
22:25
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
22:30
Novasports 1HD
Οβιέδο - Ρεάλ Μαδρίτης
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Μπράγκα – Άβες
Liga Portugal Betclic 2025-26
00:15
Action 24
Μπόκα Τζούνιορς – Μπάνφιλντ
Liga Profesional Clausura
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ