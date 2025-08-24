Οι αθλητικές μεταδόσεις (24/08): Πρόβα τζενεράλε με Γαλλία η Εθνική Ελλάδας πριν το Eurobasket 2025

Το τελευταίο φιλικό της δίνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη Γαλλία, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει μετά το τέλος του φιλικού την τελική δωδεκάδα για το Eurobasket 2025.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει αυτή τη στιγμή 13 παίκτες, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να «κόψει» ακόμα έναν, μετά τους Καραγιαννίδη, Νετζήπογλου, Χουγκάζ και Μπαζίνα.

Οι παίκτες που συνεχίζουν στην προετοιμασία της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Το Ελλάδα - Γαλλία είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (24/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTNEWS.

Αναλυτικά το σημερινό (24/08) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Warm Up) 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας) 12:00 ΕΡΤ2 Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας) 14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 14:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ - Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Αγώνας) 14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2025 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ - 2ος Αγώνας 15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26 16:00 Novasports Prime Έβερτον – Μπράιτον Premier League 2025/26 16:30 Novasports 2HD Μάιντς – Κολωνία Bundesliga 2025/26 17:45 Novasports 4HD Άγιαξ – Χεράκλες Eredivisie 2025/26 18:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 18:30 Novasports Premier League Φούλαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Αμβούργο Bundesliga 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κόμο – Λάτσιο Serie A 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Φιορεντίνα Serie A 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο - Κάζα Πία Liga Portugal Betclic 2025-26 20:00 ΕΡΤ News Ελλάδα – Γαλλία Μπάσκετ 20:15 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League 2025-26 20:30 Novasports Start Βιγιαρεάλ – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26 20:30 Novasports 5HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26 21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Ποδόσφαιρο 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Πίζα Serie A 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A 2025-26 22:25 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 22:30 Novasports 1HD Οβιέδο - Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπράγκα – Άβες Liga Portugal Betclic 2025-26 00:15 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Μπάνφιλντ Liga Profesional Clausura 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης