Ελλάδα – Γαλλία: Το ΟΑΚΑ εντυπωσίασε τους «μπλε», το ποστ θαυμασμού της FFBB (βίντεο)

Το πλάνο και η επένδυση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την έδρα του Παναθηναϊκού, προσφέρει στη χώρα την προβολή που της χρειαζόταν για τις υποδομές και την εξέλιξή της.

Σε κάθε ευκαιρία οι ξένοι που επισκέπτονται στο κλειστό εκφράζουν τον θαυμασμό τους, με τους Γάλλους να μην αποτελούν εξαίρεση. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τους «μπλε» στο τελευταίο φιλικό της πριν από το Eurobasket 2025.

Η αποστολή της γαλλικής ομάδας έφτασε στην Αθήνα και προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ, μένοντας εντυπωσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις και το glass floor. Η FFBB (σ.σ. ομοσπονδία της Γαλλίας) δημοσίευσε κι ένα βίντεο στα social media, δείχνοντας τον θαυμασμό τους για το ΟΑΚΑ.

Δείτε το βίντεο της γαλλικής ομοσπονδίας:

Το Ελλάδα - Γαλλία είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (24/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTNEWS.

