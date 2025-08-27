Αταμάν: «Συναρπαστικό το ταξίδι στην Αυστραλία, σοβαρά τα παιχνίδια προετοιμασίας εκεί»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν, μίλησε για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, το Eurobasket 2025 και το NBA. 

Αταμάν: «Συναρπαστικό το ταξίδι στην Αυστραλία, σοβαρά τα παιχνίδια προετοιμασίας εκεί»
O Παναθηναϊκός AKTOR θα ταξιδέψει φέτος στην Αυστραλία προκειμένου να δώσει δύο φιλικά παιχνίδια για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αντιμετωπίζοντας αρχικά την Παρτίζαν (18/9) στη Μελβούρνη και στη συνέχεια του Αδελαϊντ 36ers στο Σίδνεϊ (21/9).

Ο Εργκίν Άταμαν μιλώντας στο «basketball.com.au» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην παρουσία της ομάδας του στην Αυστραλία.

«Ήταν μεγάλη έκπληξη όταν έμαθα ότι θα πάμε στην Αυστραλία και είναι συναρπαστικό, επειδή προσωπικά, έχω παίξει και έχω προπονήσει σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις χώρες. Έχω επισκεφθεί στο παρελθόν στις ΗΠΑ πολλά κολεγιακά και NBA τμήματα, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στην Αυστραλία. Ξέρω ότι το αυστραλιανό μπάσκετ είναι πολύ καλό, υπάρχει πάθος για το μπάσκετ στην Αυστραλία και θα είναι συναρπαστικό για εμάς».

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τους 36ers στην «Qudos Bank Arena» στις 21 Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μπράις Κότον, ο οποίος έπαιξε στην Αναντολού Εφές το 2016 όταν ο Αταμάν ήταν προπονητής στη Γαλατασαράι, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κέντρικ Ναν, σε μια άκρως ελκυστική μονομαχία για τους φιλάθλους: «Τον θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήταν σπουδαίος παίκτης. Σίγουρα θα είναι μια σπουδαία μονομαχία, επειδή ο Κέντρικ είναι, τα τελευταία δύο χρόνια, ο καλύτερος παίκτης στην EuroLeague. Πέρυσι ήταν ο MVP της EuroLeague και θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για αυτούς τους δύο παίκτες να παίξουν ο ένας εναντίον του άλλου... Ποιος είναι καλύτερος, θα το δούμε στα παιχνίδια».

Για τις δυσκολίες που θα έχει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού καθώς απέναντι στην Παρτίζαν θα παίξει πλήρης για πρώτη φορά, είπε: «Το ματς με την Παρτίζαν θα είναι ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι και θα είναι το πρώτο μας πλήρες παιχνίδι προετοιμασίας. Λόγω του Eurobasket που θα τελειώσει στις 14 Σεπτεμβρίου, έχουμε επτά διεθνείς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου εμένα και ενός από τους βοηθούς μας. Έτσι, θα συναντηθούμε όλοι μαζί στην Αυστραλία και θα παίξουμε το πρώτο μας σοβαρό παιχνίδι προετοιμασίας εκεί».

Και συνέχισε: «Στην πραγματικότητα, αυτή η σεζόν θα είναι διαφορετική για εμάς, επειδή δεν θα έχουμε καθόλου προετοιμασία ή φιλικά παιχνίδια στην Ευρώπη. Έτσι, θα θεωρήσουμε πολύ σοβαρά αυτά τα παιχνίδια που θα παίξουμε στην Αυστραλία. Ειδικά η Παρτιζάν είναι μια άλλη μεγάλη ομάδα στην EuroLeague, με προπονητή έναν από τους θρυλικούς, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, οπότε σίγουρα θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Για εμάς δεν θα είναι εύκολο, επειδή η μισή ομάδα θα ταξιδέψει 18 ώρες για να έρθει στην Αυστραλία μετά το Ευρωμπάσκετ. Αλλά, φυσικά, θέλουμε να νικήσουμε την Παρτιζάν στο πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας στη Μελβούρνη... Η Παρτιζάν έχει επίσης πολλούς νέους παίκτες στο ρόστερ και εμείς έχουμε τρεις με τέσσερις νέους. Όπως ξέρετε, είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague και αυτή τη σεζόν είμαστε το νούμερο ένα φαβορί για τον τίτλο».

Τέλος μίλησε και για το NBA και όσα είχε πει για το γεγονός πως δεν πρέπει να θεωρούνται πρωταθλητές κόσμου: «Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς να κατανοήσουμε το ρόστερ της Παρτιζάν, διότι, φυσικά, όταν ξεκινήσει η σεζόν στην EuroLeague, θα είναι ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι. Πέρυσι χάσαμε στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν, αλλά τους νικήσαμε στην Αθήνα. Ξέρω ότι και στην Αυστραλία υπάρχουν πολλοί οπαδοί μας, Έλληνες οπαδοί, αλλά και πολλοί Σέρβοι — υπάρχει μεγάλο πάθος για αυτούς τους δύο συλλόγους... Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τους Αυστραλούς φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά δύο μεγάλες ομάδες της EuroLeague στη χώρα τους.

Το έχω πει στον κόσμο, αν αφαιρούσες έναν παίκτη-σταρ από αυτές τις ομάδες του NBA, πιστεύω ότι πολλές ομάδες της EuroLeague μπορούν να νικήσουν τις ομάδες του NBA. Πιστεύω ότι πριν από δύο ή τρία χρόνια, στην προετοιμασία, υπήρχαν πολλά παιχνίδια μεταξύ ομάδων της EuroLeague και ομάδων του NBA. Αν δεν κάνω λάθος, στο 70% ή 80% των αγώνων, οι ομάδες της EuroLeague κέρδισαν. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ομάδων του NBA και των ομάδων της EuroLeague. Με όλο τον σεβασμό στο NBA, έχουν πολλούς παίκτες-σταρ, είναι πραγματικοί αστέρες, όπως ο ΛεΜπρόν, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Στέφεν Κάρι, αλλά από τους περισσότερους αν αφαιρέσεις έναν από αυτούς, πολλές ομάδες της EuroLeague θα κέρδιζαν.

Μερικές φορές, ειδικά πέρυσι, παραπονέθηκα όταν οι ομάδες του NBA αυτοανακηρύχθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Όταν κέρδισαν τον τίτλο του NBA, δήλωσαν αμέσως ότι είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Διαμαρτυρήθηκα γι' αυτό, επειδή εκείνη τη σεζόν εμείς ήμασταν οι πρωταθλητές της EuroLeague, και τους προκάλεσα. Αν θέλεις να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να έρθεις να νικήσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague. Ίσως πρέπει να έρθεις να νικήσεις και τον πρωταθλητή Αυστραλίας. Έτσι, για μένα, είναι μια πρόκληση κάθε φορά και το ξαναλέω, με όλο τον σεβασμό προς τις ομάδες του NBA, το μπάσκετ της EuroLeague είναι πολύ υψηλού επιπέδου και για να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρέπει να παίξουν εναντίον μας. Θα ήταν επίσης μια πρόκληση για το μέλλον, στο παγκόσμιο μπάσκετ, να υπάρχει στο τέλος ή στην αρχή της σεζόν, μια διοργάνωση με κάποιες ομάδες της EuroLeague, της Αυστραλίας, του NBA, για να καταλάβουμε την ποιότητα και το επίπεδο του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Ίσως στο μέλλον, αυτός ο αγώνας να γίνει και στην Αυστραλία, δεν ξέρω. Είμαστε έτοιμοι να έρθουμε να παίξουμε παντού για αυτόν τον τίτλο».

