Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση με τα πράσινα για Σορτς
Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε ο Τι Τζέι Σορτς.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Αμερικάνος άσος έφτασε προ ημερών στην Αθήνα και έκανε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» και έκανε την προπόνησή του, ενώ η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας των «πράσινων» είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
14:50 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση με τα πράσινα για Σορτς
14:18 ∙ LIFESTYLE