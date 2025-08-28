Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση με τα πράσινα για Σορτς

Ο Αμερικάνος έκανε την πρώτη του προπόνηση στο "Telekom Center Athens"

Ο Αμερικάνος άσος έφτασε προ ημερών στην Αθήνα και έκανε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στο «Telekom Center Athens» και έκανε την προπόνησή του, ενώ η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας των «πράσινων» είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

