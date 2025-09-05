Eurobasket 2025: Τέλος από την Εθνική Ισπανίας ο Σκαριόλο

Ο Ιταλός κόουτς αποτελεί παρελθόν από την εθνική ομάδα της Ισπανίας

Ο Ιταλός τεχνικός πλήρωσε το… μάρμαρο της φετινής αποτυχίας των «φούριας ρόχας», οι οποίοι αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025 και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την πορεία τους για την υπεράσπιση του τίτλου τους.

Έτσι, ο Σέρτζιο Σκαριόλο αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής ομάδας, έπειτα από 222 παιχνίδια, ενώ θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Πιθανότερος αντικαταστάτης του στην Ισπανία αναμένεται να είναι ο Πάμπλο Λάσο.

«Ο Σέρτζιο Σκαριόλο κλείνει την επιτυχημένη του πορεία ως προπονητής που χάρισε στην ανδρική εθνική ομάδα 8 από τα 20 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις και 5 από τα 6 χρυσά μετάλλια. Μια πορεία που αντικατοπτρίζεται επίσης στη μεθοδολογία εργασίας από τις κατηγορίες εκπαίδευσης μέχρι την πρώτη κατηγορία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η Ελίσα Αγκιλάρ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας σχολίασε: «Ήταν πραγματική χαρά να έχουμε τον Σέρτζιο μαζί μας για 15 υπέροχα χρόνια, κατά τα οποία τόσες πολλές φορές αγγίξαμε μαζί τον ουρανό».

