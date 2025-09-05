Eurobasket 2025: Η πεντάδα που έστειλε την Εθνική Ελλάδας στην Ρίγα

Αποστολή εξετελέσθη για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που τερμάτισε πρώτο στον όμιλο της Κύπρου και πλέον ταξιδεύει για Ρίγα και το νοκ άουτ με το Ισραήλ, με τον Βασίλη Σπανούλη να περιμένει από τους διεθνείς να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την απόδοσή τους.

Εθνική Ελλάδας
Αυτοί έχουν... τραβήξει την εθνική στην εκκίνηση του Eurobasket 2025
Το ταμείο για την αποστολή της Εθνικής στο Eurobasket 2025 θα γίνει στο τέλος του… ταξιδιού, αλλά το ταμείο της ομάδας για την φάση των ομίλων έγινε. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πέτυχε τον στόχο του, έκανε το 4/5 και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ και μάλιστα από την πρώτη θέση και τώρα, το Ισραήλ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αποχαιρετάει σήμερα την Κύπρο και τη Λεμεσό (με τους Κύπριους να δίνουν μεγάλη βοήθεια στην ομάδα με την εκπληκτική τους παρουσία) και ταξιδεύει για τη Ρίγα της Λετονίας, εκεί όπου οι διεθνείς είναι αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα για να οδηγήσουν και πάλι την ομάδα μας στον δρόμο των επιτυχιών.

Στα πέντε πρώτα παιχνίδια του τουρνουά η Εθνική ομάδα έδειξε την ανωτερότητά της και τη δυναμική της (με εξαίρεση την αναμέτρηση με τη Βοσνία), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στα τρία ματς που αγωνίστηκε, να είναι ο παίκτης που όπως όλοι περιμέναμε έκανε τη διαφορά. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς πήρε την ομάδα από το χέρι και την οδήγησε με ασφάλεια στην πρωτιά, όμως δεν ήταν μόνο ο «Greek Freak» που… υπέγραψε την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας.

Κομβικοί για το 4/5 και την κατάληψη της πρώτης θέσης ήταν και οι Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Ντίνος Μήτογλου και Κώστας Παπανικολάου οι οποίοι έδωσαν το κάτι παραπάνω και έδωσα… αέρα και ψυχολογία στη «γαλανόλευκη».

Tyler-Dorsey

Το μακρινό σουτ έχει προσφέρει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

INTIME SPORTS

Μετά το τέλος της πρώτης φάσης της διοργάνωσης κορυφαίος παίκτης για την Εθνική μας δεν ήταν άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο εκ των κορυφαίων παικτών του πλανήτη αν και αγωνίστηκε μόλις σε 3 από τα 5 παιχνίδια που έδωσε η Εθνική ήταν πρώτος σκόρερ και πρώτος ριμπάουντ της ομάδας και για πολύ λίγο δεν κατάφερε να σημειώσει doubl double στους μέσους όρους του.

Ο Giannis σε 28,7 λεπτά συμμετοχής ανά αναμέτρηση είχε 27,7 πόντους μέσο όρο, 9,7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ τις περισσότερες φορές έμοιαζε να παίζει δίχως αντίπαλο, αναγκαζόμενος παράλληλα να «ανέχεται» και το ξύλο των αντιπάλων.

Ο παίκτης που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά στα παιχνίδια, όμως και που κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι της Εθνικής με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο παρόντα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο νατουραλιζέ παίκτης είναι ο παίκτης που ταιριάζει περισσότερο από τον καθένα στο επιθετικό παιχνίδι της Εθνικής, αφού δίνει το αξιόπιστο σουτ από μακριά και αυτό έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο. Ο παίκτης του Ολυμπιακού είχε κάτι παραπάνω από 27 λεπτά συμμετοχής και «μέτρησε» 14,8 πόντους με 48,6% στο τρίποντα και «κατέβαζε» 3,8 ριμπάουντ, ενώ έδινε 2,8 ασίστ.

Kostas-Sloukas

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR είναι το "μυαλό" της Εθνικής

INTIME SPORTS

Σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση το «μυαλό» της Εθνικής δεν είναι άλλο από αυτό του Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι ο άνθρωπος που θα πάρει την μπάλα στα χέρια του όταν «καίει» και θα κληθεί να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις. Και συνήθως το κάνει με μεγάλη επιτυχία και συνέπεια. Μέχρι στιγμής ο Σλούκας έχει σε 20,8 λεπτά συμμετοχής, 8,4 πόντους με 1,8 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ, με τον Βασίλη Σπανούλη να βλέπει στο πρόσωπο του Έλληνα παίκτη τον… εαυτό του πάνω στο παρκέ.

Mitoglou-Papanikolaou

Εξαιρετικές εμφανίσεις και μπόλικη δουλειά από Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Παπανικολάου

INTIME SPORTS

Εξαιρετικές εμφανίσεις και από τον Ντίνο Μήτογλου ο οποίος καλείται σε αυτό το τουρνουά να δώσει πολλές και διάφορες λύσεις στις θέσεις των ψηλών. Από το «4» στο «5», από την περίμετρο στο «ζωγραφιστό. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» έχει σε 5 παιχνίδια 19,3 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους με 71,4% ευστοχία από το τρίποντο και έχει επίσης και 2,4 ριμπάουντ, αλλά και 1,2 ασίστ.

Πολλή δουλειά και από τον αρχηγό της Εθνικής Κώστα Παπανικολάου ο οποίος έχει γίνει πλέον ο άνθρωπος των… ειδικών αποστολών. Κάτι το οποίο είδαμε και στη χθεσινή αναμέτρηση με την Ισπανία όπου και στο «4» πήγε και στο μαρκάρισμα του Σάντι Αλντάμα πήγε και ήταν καθοριστικός. Ο «Παπ» έκλεισε την πρώτη φάση της διοργάνωσης με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της Εθνικής στη φάση των ομίλων

Δείτε τα αποτελέσματα και τη συνέχεια του προγράμματος της Εθνικής

