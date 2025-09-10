Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025

Η Εθνική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας κι απέχει ένα βήμα από την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Με την ανωτερότητά της να είναι αδιαμφισβήτητη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήρε μια σπουδαία πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τους γείτονες για 68η φορά, συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών.

Τα highlights του Λιθουανία - Ελλάδα

