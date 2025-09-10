Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

Η Εθνική ομάδα του μπάσκετ κατάφερε μετά από 16 χρόνια να επιστρέψει στα ημιτελικά του Eurobasket, κερδίζοντας τη Λιθουανία με 76-87, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Οι διεθνείς πανηγύρισαν με την ψυχή τους και μετά τη λήξη του αγώνα, πηγαίνοντας όλοι μαζί στο σημείο όπου βρίσκεται ο πίνακας της διοργάνωσης με τα ζευγάρια. Εκεί τοποθέτησαν τη γαλανόλευκη στη θέση που οδηγεί στα ημιτελικά.

Όπως είχε κάνει και στον προηγούμενο γύρο, μετά τη νίκη επί του Ισραήλ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο –αν και δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Λιθουανία– ανέλαβε να κολλήσει με ένταση το αυτοκόλλητο της Ελλάδας, συμπληρώνοντας το ζευγάρι της τετράδας με αντίπαλο την Τουρκία.