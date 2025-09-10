Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

Ελλάδα και Τουρκία θα τεθούν αντιμέτωπες στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του Eurobasket 2025 και -όπως όλα δείχνουν- θα είναι ο βραδινός αγώνας της Παρασκευής (12/9).

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΕΡΤ, η FIBA αποφάσισε να δώσει τη βραδινή ώρα στα τηλεοπτικά δίκτυα για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και αυτή του Εργκίν Αταμάν.

Αυτό σημαίνει ότι Ελλάδα και Τουρκία θα κοντραριστούν με φόντο την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025 την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Αντιστοίχως, οι νικητές των σημερινών προημιτελικών θα παίξουν τον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 17:00.

Φυσικά, απομένει και η επίσημη ανακοίνωση από τη FIBA, η οποία θα έρθει μετά και το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γερμανία και την Σλοβενία.