Eurobasket 2025: Πρωταθλητές Ευρώπης οι Γερμανοί, «λύγισαν» την Τουρκία μετά από ματσάρα!

Η ατάκα του Γκάρι Λίνεκερ, ισχύει και στο μπάσκετ. Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί… Η Τουρκία έκανε εκπληκτικό αγώνα στον τελικό του Eurobasket, έδειχνε να ελέγχει το ματς και να έχει προβάδισμα, όμως στο τελευταίο εξάλεπτο του ματς έγινε η διαφορά. Ο Σρέντερ «ξύπνησε» και με σερί 16-6 ήρθε ο θρίαμβος με 88-83.

Έτσι οι Γερμανοί κατέκτησαν και τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, μετά απ’ αυτόν της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Ο Μπόνγκα είχε 20 πόντους, ο Βάγκνερ 18, όμως καθοριστικοί ήταν οι 16 του Σρέντερ. Κυρίως γιατί τα δικά του καλάθια έκριναν την αναμέτρηση. Είχε παράλληλα και 12 ασίστ.

Για τους Τούρκους πρώτος σκόρερ ήταν ο Σενγκούν με 28, όμως όχι και ο καλύτερος. Έχασε μάλιστα και το κρίσιμο τρίποντο ισοφάρισης στο τέλος. Ο Τζέντι Όσμαν ήταν πραγματικά εκπληκτικός, σημείωσε 23 πόντους με 6/9 τρίποντα. Λάρκιν με 13 και Μπόνα με 12 ακολούθησαν.

Το ματς άρχισε με τους Τούρκους να έχουν εντυπωσιακή ευστοχία, φτάνοντας γρήγορα στο +11 (13-2). Οι Γερμανοί αντέδρασαν άμεσα και ισοφάρισαν σε 14-14 στο 6’. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με προβάδισμα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας με 24-22.

Οι Τούρκοι με καλό επίπεδο συγκέντρωσης δεν επέτρεψαν στους Γερμανούς να κάνουν το γνωστό τους παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Βρήκαν καλές επιλογές στην επίθεση, ανάγκασαν τους αντιπάλους σε λάθη και έτσι πήγαν στην ανάπαυλα με 46-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο το ματς ήταν πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να βρίσκουν απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα που τους έβαζε ο αντίπαλος. Οι Τούρκοι πέρασαν με έξι πόντους στο 63-57, αφού οι Γερμανοί είχαν ισοφαρίσει γρήγορα στην περίοδο. Ακολούθησε 8-0 σερί της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, με το ματς να οδηγείται στο 30’ με τους Τούρκους να είναι μπροστά 67-66.

Με τον Όσμαν να είναι σε εκπληκτική κατάσταση η ομάδα του Αταμάν έφτασε στο 72-66 στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου. Με τρίποντο του Ομπστ οι Γερμανοί μείωσαν σε 76-74 στο 36’. Και με τον Μπόνγκα πήραν προβάδισμα 77-76, κάτι παραπάνω από 3 λεπτά για το τέλος. Ο Σιπάχι «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο για το 79-77 των Τούρκων. Με κάρφωμα του Μπόνγκα έγινε το 79-79, στα 2’ για το τέλος. Ο Λάρκιν με 2/2 βολές «έγραψε» το 81-79, με τρίποντο του Τάις να δίνει γερμανικό προβάδισμα (82-81). Ο Λάρκιν ξανά έκανε το 83-82 για τους γείτονες, με τον Σρέντερ να δίνει το +1 στους Γερμανούς ενώ το ματς πήγε στο τελευταίο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης στα 18 δευτερόλεπτα έκανε το 86-83 για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Ο Σενγκούν έχασε τρίποντο και στα 8’’ ο Σρέντερ πήρε βολές. Με 2/2 έκανε το 88-83. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ.