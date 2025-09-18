LIVE, Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Το ιστορικό φιλικό στην Αυστραλία

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να δώσει ένα ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν (18/9, 12:30).

Μιλάμε φυσικά για την πρεμιέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Αυστραλία!

Μια ιστορική πρωτοβουλία της διοίκησης των «πρασίνων» να διοργανώσει το τουρνουά προς τιμήν του εμβληματικού ηγέτη και Πατριάρχη του Παναθηναϊκού, σε ένα μέρος που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Τόσο μακριά από την πατρίδα, δίνοντας όμως την ευκαιρία στους Έλληνες του εξωτερικού να νιώσουν ότι βρίσκονται κοντά στο σπίτι.

Το τουρνουά που έγινε θεσμός στην Ευρώπη και θεωρείται το κορυφαίο της preseason για την Euroleague, άνοιξε τα φτερά του για τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, προκειμένου να δώσει χαρά σε χιλιάδες συμπατριώτες μας, που λαχταρούν τέτοιες στιγμές σύνδεσης με την Ελλάδα.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η αρχή γίνεται σήμερα, στις 12:30 (ώρα Ελλάδας), με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής δεν γινόταν να λείψει από το τουρνουά για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν γίνει.

Βέβαια, πολύ δύσκολα θα βγουν συμπεράσματα για τους δύο προπονητές, δεδομένων των συνθηκών και το αποτέλεσμα σε αυτό το σημείο δεν μετράει καθόλους. Αμφότερες οι αποστολές είχαν ένα κουραστικό ταξίδι, με τον Εργκίν Αταμάν και τους διεθνείς παίκτες που συμμετείχαν στο Eurobasket, να φτάνουν πριν λίγες ώρες στην Μελβούρνη.

Το ματς θα είναι σίγουρα γιορτή, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα sold out στην αναμέτρηση της John Cain Arena, η οποία θα είναι κατάμεστη από 10.000 Έλληνες και Σέρβους που κατοικούν στην Αυστραλία.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το φιλικό:

