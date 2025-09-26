Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ανατροπή και ανακοίνωσε Ντιλικινά για δύο χρόνια

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από το πρωί της Παρασκευής (26/09) ο Φρανκ Ντιλικινά, όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Φρανκ Ντιλικινά
Αν και τις προηγούμενες μέρες το deal μεταξύ του Ολυμπιακού και του Γάλλου γκαρντ όδευε προς ναυάγιο, τελικά, υπήρξε συμφωνία με την Παρτιζάν και ο διεθνής άσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)».

