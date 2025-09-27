O Γιάννης Αντετοκούνμπο δίπλα στο τμήμα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού

Όπου κι αν έχει φτάσει στο ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντα θα είναι… το παιδί απ’ τα Σεπόλια όπως λέει κι ο ίδιος. Το απέδειξε για ακόμη μια φορά, φανερώνοντας παράλληλά και τις ανθρώπινες ευαισθησίες του.

Ο «Greek Freak» όπως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός Α.Ο., έδωσε το παρών στην πρώτη προπόνηση του τμήματος μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας. Η προπόνηση έγινε στο ΟΑΚΑ και ο Γιάννης ήταν δίπλα στους αθλητές.

Μάλιστα, γεμάτος χαμόγελο φωτογραφήθηκε με την ομάδα και χάρισε ξεχωριστές στιγμές σε όλους.