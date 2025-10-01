«Πρώτη μέρα στο σχολείο» - Το video του Κέντρικ Ναν για την πρεμιέρα της EuroLeague

Πέτυχε 21 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ. Χάρισε στιγμές… μαγείας στο glass floor του Telekom Center Athens. Ο Κέντρικ Ναν απέδειξε με το «καλημέρα» στη EuroLeague πως είναι και πάλι σε mode MVP.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR, στον επίσημο λογαριασμό του στα social media πόσταρε ένα video από την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Από τη στιγμή που μπαίνει στα αποδυτήρια, μέχρι στιγμιότυπα από το ματς. Με τον ίδιο να λέει την ατάκα «σα να είναι πρώτη μέρα στο σχολείο».

Δείτε το video: