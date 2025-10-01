Κέντρικ Ναν: Ψηφίστηκε ο δυσκολότερος παίκτης για να τον μαρκάρουν

Video της EuroLeague με 22 παίκτες να απαντούν στο ποιος είναι ο δυσκολότερος παίκτης για να μαρκάρουν στη διοργάνωση, με τον Αμερικανό να βγαίνει πρώτος στις προτιμήσεις.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών, πάντα έχει διαφορετική αξία. Οπότε όταν μιλάνε οι παίκτες, οι υπόλοιποι πρέπει να ακούμε. Και οι αθλητές της EuroLeague αναγνωρίζουν την αξία περισσότερο απ’ τον καθένα. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή του Κέντρικ Ναν.

Η διοργάνωση στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, ρώτησε 22 παίκτες που αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Το ερώτημα απλό: Ποιος είναι ο δυσκολότερος παίκτης για να μαρκάρεις;

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε ο δυσκολότερος όλων, καθώς πήρε 9 ψήφους (κάποιοι επέλεξαν δύο παίκτες). Δεύτερος ο Σέιν Λάρκιν με 6 και τρίτος ο Μάικ Τζέιμς με 5.

Αναφορικά με το ελληνικό ενδιαφέρον, ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε από 3 συναθλητές του, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ από 2.

