EuroLeague: 2,4 εκατ. ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο – Αναλυτικά τα ποσά
Έγιναν γνωστά τα χρήματα που θα δοθούν στις ομάδες της EuroLeague ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβουν στο τέλος της σεζόν.
Η EuroLeague 2025-26 έχει αρχίσει. Με 20 ομάδες να μετέχουν και τη μακρά διαδρομή να ολοκληρώνεται στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens. Εκεί θα κριθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης της φετινής σεζόν.
Πέρα απ’ το τρόπαιο, η ομάδα που θα κατακτήσει την κορυφή θα βάλει στα ταμεία της 2.400.000 ευρώ. Ποσό που θα δοθεί από τη διοργανώτρια όπως έχει προβλεφθεί.
Η φιναλίστ του τελικού (η ομάδα που θα βγει δεύτερη) θα πάρει 2.100.000 ευρώ, ενώ η 3η και η 4η θέση θα δώσουν 1,8 και 1,5 εκατ. αντίστοιχα.
Χρήματα ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβουν, δε θα πάρουν μόνο οι τέσσερις τελευταίες ομάδες. Αυτές δηλαδή που θα είναι από τη 17η έως την 20η στο τέλος της regular season.
Αναλυτικά τα ποσά που θα δώσει η EuroLeague:
1η θέση: 2.400.000
2η θέση : 2.100.000
3η θέση: 1.800.000
4η θέση: 1.500.000
5η θέση: 1.200.000
6η θέση : 1.050.000
7η θέση: 900.000
8η θέση: 750.000
9η θέση: 675.000
10η θέση: 600.000
11η θέση: 525.000
12η θέση: 450.000
13η θέση: 375.000
14η θέση: 300.000
15η θέση: 225.000
16η θέση: 150.000