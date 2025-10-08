EuroLeague: 2,4 εκατ. ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο – Αναλυτικά τα ποσά

Η EuroLeague 2025-26 έχει αρχίσει. Με 20 ομάδες να μετέχουν και τη μακρά διαδρομή να ολοκληρώνεται στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens. Εκεί θα κριθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης της φετινής σεζόν.

Πέρα απ’ το τρόπαιο, η ομάδα που θα κατακτήσει την κορυφή θα βάλει στα ταμεία της 2.400.000 ευρώ. Ποσό που θα δοθεί από τη διοργανώτρια όπως έχει προβλεφθεί.

Η φιναλίστ του τελικού (η ομάδα που θα βγει δεύτερη) θα πάρει 2.100.000 ευρώ, ενώ η 3η και η 4η θέση θα δώσουν 1,8 και 1,5 εκατ. αντίστοιχα.

Χρήματα ανάλογα με τη θέση που θα καταλάβουν, δε θα πάρουν μόνο οι τέσσερις τελευταίες ομάδες. Αυτές δηλαδή που θα είναι από τη 17η έως την 20η στο τέλος της regular season.

Αναλυτικά τα ποσά που θα δώσει η EuroLeague:

1η θέση: 2.400.000

2η θέση : 2.100.000

3η θέση: 1.800.000

4η θέση: 1.500.000

5η θέση: 1.200.000

6η θέση : 1.050.000

7η θέση: 900.000

8η θέση: 750.000

9η θέση: 675.000

10η θέση: 600.000

11η θέση: 525.000

12η θέση: 450.000

13η θέση: 375.000

14η θέση: 300.000

15η θέση: 225.000

16η θέση: 150.000