GBL: Ανοίγει η αυλαία με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στη GBL, με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής, να ξεχωρίζει.

Newsbomb

Greek Basketball League
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εν μέσω του χάους που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, η δράση συνεχίζεται στη Greek Basketball League. Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10) περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει θα γίνει στο PAOK Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκίνησε με ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ενώ ο «γηραιός» επέστρεψε στη «μεγάλη» κατηγορία με εντός έδρας νίκη επί του Προμηθέα.

Η αυλαία ανοίγει (χρονικά) στο «Nick Galis Hall», όπου ο Άρης φιλοξενεί τον Κολοσσό, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Στην Πάτρα, κοντράρονται άλλες δύο ομάδες που αναζητούν το πρώτο τους θετικό αποτέλεσμα. Ο λόγος για τον Προμηθέα και το Μαρούσι.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στη GBL

  • 16:00 Άρης Betsson – Κολοσσός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • 19:00 Προμηθέας – Μαρούσι (ΕΡΤSPORTS 1)
  • 19:30 ΠΑΟΚ – Ηρακλής (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι γυρνούν στα σπίτια τους στη Γάζα, όπου τους περιμένει η καταστροφή και η θλίψη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro: Αυτά ζήτησε ο Λεκορνί από τον Μακρόν για να επιστρέψει στην πρωθυπουργία της Γαλλίας

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής»

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Πρόβλημα με Μαρίν, θα υποβληθεί σε μαγνητική

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Ανοίγει η αυλαία με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ – Ηρακλής

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα έκανε μεταμόσχευση φτερού σε πεταλούδα - Δείτε βίντεο

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης καλωδίων

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση χρέους: Η Ελλάδα επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος 2026: Ξανά... κοντά μας - Ποια οχήματα μπορούν να μπουν ελεύθερα στο κέντρο

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόνομο περιπολικό στους δρόμους χωρίς αστυνομικό

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

07:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαίρη Χρονοπούλου: Τι έκρυβε το laptop που κατέστρεψε η οικιακή βοηθός της μετά το θάνατο της ηθοποιού

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

09:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

09:37WHAT THE FACT

Το φαινόμενο Σκρουτζ: Γιατί οι πλούσιοι είναι πιο τσιγκούνηδες - Η απάντηση της επιστήμης

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η σκοτεινή πλευρά του δράστη με το πιρούνι: Είχε κουρέψει γουλί τη 15χρονη κόρη για να μη βγαίνει από το σπίτι

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι νέοι μισθοί για νέους έως 30 ετών - Αναλυτικοί πίνακες

13:20WHAT THE FACT

Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Ο τραυματίας φώναζε αιμόφυρτος «βοήθεια, σκότωσαν τον φίλο μου» – Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκηνικό: Μακιγιέρ νύφης πήρε προκαταβολή και «εξαφανίστηκε» πριν τον γάμο - Λίγη ώρα μετά ανήρτησε μία σοκαριστική φωτογραφία στο Instagram

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετάσχει στη Eurovision 2009

07:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πράσινος Μύλος: Το μαγαζί που γέννησε μύθους, ιστορίες και ένα τραγούδι της Μαριώς - Τι απέγινε το ιστορικό κέντρο διασκεδάσεως

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Λεωφόρο Λαυρίου: Νεκρός 45χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας σε σύγκρουση

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στη νέα εποχή» - Η πρώτη συνέντευξη μετά την παραίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ