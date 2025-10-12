Η EuroLeague υπενθύμισε σε όλους τον… εφιάλτη του Λούκα Ντόντσιτς (Video)

Όχι μία, αλλά δύο φορές ο Λούκα Ντόντσιτς έχει εκθειάσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Στο ΟΑΚΑ – πλέον Telekom Center Athens – κάθε αντίπαλος μπορεί να «λυγίσει» και ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί έχει να το λέει.

Πρόσφατα θυμήθηκε ξανά τον αγώνα των πλέι οφ της EuroLeague που είχε συμμετάσχει ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «πράσινους» να αρχίζουν το ματς με 20-0 και το γήπεδο να… κοχλάζει!

Αυτή η αναφορά του Ντόντσιτς έγινε αφορμή για την EuroLeague προκειμένου να διαφημίσει το προϊόν της μέσω του Παναθηναϊκού. Ποστάροντας το video από εκείνο το σερί 20-0 του «τριφυλλιού», κόντρα στη «βασίλισσα». Τα κάτι παραπάνω από 12 λεπτά, που ο Λούκα Ντόντσιτς υποδεικνύει σε όλους ως την καλύτερη και δυσκολότερη ατμόσφαιρα που συνάντησε ποτέ στην καριέρα του.

Δείτε το video: