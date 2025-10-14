Εφές - Παναθηναϊκός: «Τρέλα» για το πρώτο εντός έδρας ματς της χρονιάς - Ανακοινώθηκε sold out
Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην 4η αγωνιστική της Euroleague.
Η Αναντολού Εφές αντιμετωπίζει απόψε (14/10, 21:15) τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 4η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά ο κόσμος της ανυπομονεί για το ματς της Παρασκευής (17/10, 20:30) κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR του Εργκίν Αταμάν.
Η τουρκική ομάδα θα υποδεχθεί το «τριφύλλι» σε ένα κατάμεστο «Basketball Development Center», αφού τα εισιτήρια για την αναμέτρηση εξαντλήθηκαν.
Φυσιολογικό, αν αναλογιστούμε πως πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο εντός έδρας ματς της Εφές για τη νέα σεζόν, μιας και τα παιχνίδια με Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ τα έδωσε στην Ποντγκόριτσα για λόγους ασφαλείας.
