Τούρτα έκπληξη για Σορτς και Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR
Τα γενέθλιά τους γιορτάζουν οι δύο παίκτες των Πράσινων και οι συμπαίκτες τους τραγούδησαν το happy birthday με τούρτα έκπληξη στους Αμερικανούς άσους.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η 15η Οκτωβρίου είναι ξεχωριστή μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR. Δύο μέλη της έχουν τα γενέθλιά τους. Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς και τον Τι Τζέι Σορτς. Οι Αμερικανοί μπασκετμπολίστες κλείνουν τα 32 και τα 28 χρόνια αντίστοιχα.
Ανήμερα του αγώνα με την Βιλερμπάν, στο φαγητό της ομάδας υπήρξε τούρτα έκπληξη και για τους δύο παίκτες. Οι οποίοι άκουσαν τις ευχές των συμπαικτών τους και τους τραγούδησαν το «Happy birthday».
Δείτε το video:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Διαψεύδει για πρόταση 2.500.000 στην Κηφισιά για Τεττέη και Παντελίδη
18:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
17:19 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Τούρτα έκπληξη για Σορτς και Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR
11:43 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό
16:30 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ