Τούρτα έκπληξη για Σορτς και Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR

Η 15η Οκτωβρίου είναι ξεχωριστή μέρα για την οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR. Δύο μέλη της έχουν τα γενέθλιά τους. Ο λόγος για τον Ρισόν Χολμς και τον Τι Τζέι Σορτς. Οι Αμερικανοί μπασκετμπολίστες κλείνουν τα 32 και τα 28 χρόνια αντίστοιχα.

Ανήμερα του αγώνα με την Βιλερμπάν, στο φαγητό της ομάδας υπήρξε τούρτα έκπληξη και για τους δύο παίκτες. Οι οποίοι άκουσαν τις ευχές των συμπαικτών τους και τους τραγούδησαν το «Happy birthday».

Δείτε το video: