Παναθηναϊκός: Σπουδαίο «διπλό» για την ομάδα γυναικών του «τριφυλλιού»

Θριαμβευτικό πέρασμα της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού από τη Λιθουανία. Οι «πράσινες» για τον 7ο όμιλο του EuroCup στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, επικράτησαν της Νεπτούνας με 82-69.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για το «τριφύλλι» και ήρθε εμφατικά. Με εξαιρετική επίδοση σε άμυνα και επίθεση. Καθοριστικό σημείο στο ματς ήταν το σερί 7-24 στην 3η περίοδο, όταν και ο -9 έγινε +8 για την ελληνική ομάδα.

Η Ιωάννα Χατζηλεοντή με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ άγγιξε το double double. ενώ η Τζέιλιν Μπράουν είχε 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 42-33, 49-57, 69-82

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Αϊρόσιους): Μιχάλκο 6, Σιζαουσκάιτε, Σολόποβα 7 (1), Ρίκαρντς 3, Λιεπίνα 13, Σινισκάιτε 3 (1), Βίλκα 13 (1), Μπίκλε 22 (4), Παλιούλιτε 2.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 14, Μπράουν 19 (1), Γαλανόπουλος 6, Πολυμένη, Βίτολα 10, Χατζηλεοντή 17 (1), Κριμίλη 13 (3), Χατζηγιακουμή 3 (1), Υφαντοπούλου.