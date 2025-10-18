Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, εκτός για οκτώ μήνες

Ένα άτσαλο πέσιμο στο παρκέ προκάλεσε μεγάλη ζημιά στον Έλληνα σέντερ.

Ο Παπαγιάννης αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας από τον πόνο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Οι αρχικοί φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, δυστυχώς, βγήκαν αληθινοί, με το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται. Ο σέντερ της τουρκικής ομάδας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 8 μήνες.

Επίσης, η Εφές ενημέρωσε ότι ο Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Δείτε το βίντεο με τον σοβαρό τραυματισμό του Παπαγιάννη

? Scary moment tonight…

Georgios Papagiannis had to leave the court on a stretcher after suffering a knee injury.

He was helped off, in tears, as the crowd showed their support.



Stay strong, Georgios ?

We’re all with you ❤️‍? pic.twitter.com/VbGnTV13cl — SKWEEK (@skweektv) October 17, 2025

Διαβάστε επίσης