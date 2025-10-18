Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη χιαστού ο Παπαγιάννης, εκτός για οκτώ μήνες
Το χειρότερο σενάριο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς, όπως γνωστοποίησε η Αναντολού Εφές, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός για οκτώ μήνες.
Ένα άτσαλο πέσιμο στο παρκέ προκάλεσε μεγάλη ζημιά στον Έλληνα σέντερ.
Ο Παπαγιάννης αποχώρησε με φορείο, κλαίγοντας από τον πόνο και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
Οι αρχικοί φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, δυστυχώς, βγήκαν αληθινοί, με το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται. Ο σέντερ της τουρκικής ομάδας υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 8 μήνες.
Επίσης, η Εφές ενημέρωσε ότι ο Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.