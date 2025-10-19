GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει η αγωνιστική | Ώρες και κανάλι

Μετά από μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός επιστρέφουν στις εγχώριες υποχρεώσεις τους.

Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν πριν περίπου 40 ώρες στην Κωνσταντινούπολη και πέτυχαν μεγάλη νίκη επί της Αναντολού Εφές.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε απευθείας για την Ρόδο, όπου σήμερα (19/10, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Εργκίν Αταμάν είχε πάρει 14 παίκτες μαζί του, καθώς οι Γκριγκόνις και Κουζέλογλου που δεν ήταν στη 12άδα με την Εφές, μπορεί να πάρουν χρόνο συμμεροχής στη Ρόδο.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται νωρίτερα (19/10, 13:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) τον Πανιώνιο στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από τη σπουδαία νίκη με ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και υπολογίζει στην επιστροφή τον Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Ουόκαπ στην αγωνιστική δράση.