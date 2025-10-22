Κοινή ανακοίνωση Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε κατά της επιστροφής αγώνων στο Ισραήλ

Οι δύο τούρκικες ομάδες της EuroLeague αντιδρούν στο ενδεχόμενο επιστροφής των αναμετρήσεων στο Ισραήλ, κάτι που είναι πιθανό να ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Newsbomb

Κοινή ανακοίνωση Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε κατά της επιστροφής αγώνων στο Ισραήλ
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε. Οι δύο ομάδες της EuroLeague θέλησαν να εκφράσουν δημόσια την αντίρρησή τους, στο ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι αγώνες της διοργάνωσης στο Ισραήλ. Δηλαδή να παίζουν η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ, στην έδρα τους.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι δύο ομάδες εξέφρασαν ανοιχτά την αρνητική τους θέση, ενώ είναι σε επαφές τόσο με την κυβέρνηση της Τουρκίας όσο και με την EuroLeague για το θέμα αυτό.

Η ανακοίνωση των τούρκικων ομάδων:

«Έχουν κυκλοφορήσει ειδήσεις σχετικά με το ότι οι ισραηλινές ομάδες θα μπορούν να παίζουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της EuroLeague.

Σε μια ανεπίσημη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση της EuroLeague στις 21 Οκτωβρίου 2025, έγιναν αξιολογήσεις σχετικά με τους αγώνες των ισραηλινών ομάδων.

Αν και το δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η EuroLeague μετά τη συνάντηση και οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, στον Τύπο έδειχναν ότι όλα τα μέλη ενήργησαν με κοινή άποψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία στη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά μόνο η απόφαση να παρακολουθηθεί το θέμα.

Η Αναντολού Εφές και η Φενέρμπαχτσε εξέφρασαν τις αρνητικές τους απόψεις σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν σαφώς τις ανησυχίες τους για το πιθανό αποτέλεσμα σε περίπτωση εφαρμογής της απόφασης.

Οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησής μας και τη διοίκηση της EuroLeague σχετικά με το θέμα αυτό συνεχίζονται. Οι εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 87 αλλοδαποί νότια της Γαύδου

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: 25χρονος τέθηκε υπό κράτηση επειδή απείλησε ότι θα πάει στην Βουλή με τσεκούρι - «Ίσως αρχίσω με τον Χέερτ Βίλντερς»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ισόβια κάθειρξη σε 62χρονο που βίασε 12χρονο στην Καρδίτσα – Το χρονικό της φρίκης

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο Κωστής Μαραβέγιας περιέγραψε την πρώτη γνωριμία τους - «Σας αγαπώ πολύ»

19:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT Atlas: Νέα μηχανή αναζήτησης που αλλάζει το ίντερνετ όπως το γνωρίζαμε - Τι σηματοδοτεί η άφιξή του

19:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Το DNA του Παναθηναϊκού κάνει τους παίκτες να μεταμορφώνονται»

19:52ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Συμμαχία Πολιτείας και φορέων κατά του παράνομου τζόγου στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Η «Μουσική των λέξεων»: Όταν το ΑΠΘ τίμησε τον Διονύση Σαββόπουλο

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 67χρονος οδηγός ΙΧ έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό

19:16LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Φανατική θαυμάστρια προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητό του φωνάζοντας «Είμαι η θεϊκή σου σύζυγος» - Βίντεο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει για έλεγχο τα σχέδια για την αίθουσα χορού του Τραμπ

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Τελειώνει η ξέφρενη άνοδός του ή έρχεται νέο κύμα αύξησης; - Τι λένε επενδυτές

19:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πληθυσμός στη Γάζα δεν εφοδιάζεται επαρκώς»: Πόρισμα από το Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραήλ

18:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινή ανακοίνωση Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε κατά της επιστροφής αγώνων στο Ισραήλ

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ ο Χολμς για την Βίρτους Μπολόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ισόβια κάθειρξη σε 62χρονο που βίασε 12χρονο στην Καρδίτσα – Το χρονικό της φρίκης

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

19:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT Atlas: Νέα μηχανή αναζήτησης που αλλάζει το ίντερνετ όπως το γνωρίζαμε - Τι σηματοδοτεί η άφιξή του

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχία, ρόλους και λειτουργία μέχρι σήμερα - Πώς δρούσε

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο Κωστής Μαραβέγιας περιέγραψε την πρώτη γνωριμία τους - «Σας αγαπώ πολύ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ