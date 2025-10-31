Μονακό αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Μετά την τραγική απόδοση των διαιτητών στο πρώτο μέρος του αγώνα όπου έβλεπαν μόνο Μονακό, οι Δημήτρης Κοντός και Γιώργος Γκοτζογιάννης πήγαν στη γραμματεία και εξέφρασαν τα παράπονα τους στους διαιτητές της αναμέτρησης!

Οι τρεις διαιτητές έγραψαν το σκηνικό στο φύλλο αγώνα αναφέροντας χαρακτηριστικά πως οι δύο άνθρωποι του «τριφυλλιού» είπαν: «τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;».