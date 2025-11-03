Παναθηναϊκός AKTOR: Στο φουλ οι μηχανές για τον σέντερ που θα βάλει τέλος στην κακοδαιμονία

Κάτι περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και στον Παναθηναϊκό βρίσκονται ήδη σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.

Η αγωνιστική εικόνα της ομάδας περνάει σε δεύτερη μοίρα, αφού πολλά από τα προβλήματα που παρατηρούνται πάνω στο παρκέ ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενα, μιας και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί η ομάδα του «τριφυλλιού» είναι οι απανωτοί τραυματισμοί και η αδιανόητη ατυχία στη θέση «5».

Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι που μας πέρασε προχώρησε στην υλοποίηση του μεταγραφικού του σχεδιασμού για τη θέση του σέντερ, εν αναμονή της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ.

Ο Ρισόν Χολμς ήταν ο «εκλεκτός» του Εργκίν Αταμάν για να έρθει στην Ελλάδα από το ΝΒΑ και να κάνει τη διαφορά, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να παραμένει στο ρόστερ του «τριφυλλιού» ως τρίτος σέντερ, από την στιγμή της επιστροφής του Γάλλου παίκτη.

Σε θεωρητικό επίπεδο και με τον Ντίνο Μήτογλου να δίνει λύσεις στο «5» ο σχεδιασμός ήταν εξαιρετικός, μιας και κανείς δε μπορούσε να φανταστεί πως μέσα σε έναν μήνα οι τραυματισμοί θα άφηναν στα πιτς όλους τους σέντερ της ομάδας.

Στο ξεκίνημα της σεζόν ο Χολμς είχε μείνει εκτός λόγω διαστρέμματος και με την επιστροφή του ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός του στο ματς με την Μακάμπι (ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου) που θα τον αφήσει εκτός για περίπου 4-6 εβδομάδες.

Το βράδυ του τραυματισμού και με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να είναι και αυτός εκτός λόγω κατάγματος στο δάχτυλο, «γεννήθηκε» στο μυαλό των ανθρώπων της ομάδας η σκέψη για… ενίσχυση. Μια σκέψη η οποία στη συνέχεια «πάγωσε», αλλά μετά το σοκ του τραυματισμού του Γιούρτσεβεν η ενίσχυση μοιάζει… μονόδρομος.

Ο Παναθηναϊκός από χθες είναι στην αγορά και θέλει να κινηθεί άμεσα, μιας και το πρόγραμμα που έχει μπροστά της η ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του «τριφυλλιού» θα πάει στον αγώνα της Τετάρτης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ και αυτό είναι κάτι το οποίο δε γίνεται να επαναληφθεί.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει τις επαφές τους ψάχνοντας παίκτη και από το ΝΒΑ και από την Ευρώπη, έχοντας όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις.

Διοίκηση και τεχνικό επιτελείο είναι σε συνεχή επικοινωνία για να βρεθεί ένας παίκτης που θα έχει εμπειρία και θα μπορέσει να μπει να παίξει άμεσα. Χθες. Και φυσικά να έχει τη δυνατότητα να υπογράψει συμβόλαιο για δύο μήνες.

Η σκέψη των ανθρώπων της ομάδας έχει να κάνει με τις… επιστροφές. Από τη στιγμή που μέσα σε δύο εβδομάδες είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει ο Λεσόρ, αρχές Δεκέμβρη ο Χολμς και μέσα στις επόμενες 20 ημέρες ο Γιούρτσεβεν, ο Εργκίν Αταμάν δε θέλει επ’ ουδενί να «φορτώσει» ακόμα περισσότερο τη θέση του σέντερ.

Το δεδομένο, πάντως, είναι ότι οι «πράσινοι» έχουν φουλάρει για τα καλά, είναι στην αγορά και θέλουν να «κλείσουν» άμεσα την εκκρεμότητα αυτή ώστε αρχής γενομένης από τα παιχνίδια της άλλης εβδομάδας σε Παρίσι και Μαδρίτη, να έχουν έναν κανονικό σέντερ στο ρόστερ τους.