Αντετοκούνμπο: Καλαθάρα ο «Greek Freak» και τέζα οι Πέισερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε αδιανόητη καλαθάρα στο τέλος της αναμέτρησης με τους Πέισερς δίνοντας στους Μπακς την νίκη με 117-115.

AP Photo/Michael Conroy
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η ομάδα του Μιλγουόκι πέρασε από την Ιντιανάπολις (117-115) και ανέβηκε στο 5-2 (3-1 εντός και 2-1 εκτός έδρας), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι και πάλι εντυπωσιακός.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη σε 31:44 αλλά αυτό που μετράει περισσότερο από όλα είναι το τελευταίο δίποντο που πέτυχε και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Το 13ο σε 19 προσπάθειες.

Καλάθι που μάλλον θα το θυμάται σε όλη του την καριέρα.

Απολαύστε το:

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Νετς - Τίμπεργουλβς 109-125

Πέισερς - Μπακς 115-117

Σέλτικς - Τζαζ 103-105

Νικς - Ουίζαρντς 119-102

Ρόκετς - Μάβερικς 110-102

Γκρίζλις - Πίστονς 106-114

Νάγκετς - Κινγκς 130-124

Μπλέιζερς - Λέικερς 115-123

Κλίπερς - Χιτ 119-120

